A luglio decima edizione della Montonight, “Faremo le cose in grande”

Ritorna a grande richiesta uno dei festival musicali più apprezzati del Varesotto, in programma questo Luglio nelle serate di Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14, nella consueta cornice del campo sportivo dell’oratorio di Montonate.

“Quest’anno celebriamo un traguardo importante”, spiegano gli organizzatori del Montonate CSI, “con la decima edizione di un evento che, grazie al lavoro dei volontari e alla partecipazione di un pubblico fantastico e sempre numeroso, è cresciuto sempre di più: anche quest’anno vogliamo fare un passo ulteriore e portare la Montonight ad un livello sempre più alto”.

“Venerdì non poteva mancare una serata dagli anni ’90 ai giorni d’oggi, con tanti ospiti per portare qualità e varietà sul nostro palco: avremo l’onore di ospitare alla console Jack Mazzoni e dj Panico, mentre ad animare il pubblico ci penserà l’estro di Filippo Dattilo. Sabato ci aspetta invece un trio ad alternarsi alla console con Real SD, Alex Guesta e Onesolo, tre dj di alto livello con collaborazioni importanti come Gabry Ponte e Pitbull per immergerci in un sound di musica dance ed elettronica, accompagnati dalla vocalist Kristeel e da Jeppo Dj. Grande aggiunta la Domenica, occasione per un momento di aperitivo insieme con dj set, a cui seguirà una novità assoluta: la proiezione sul maxischermo della finale dei campionati Europei di calcio. A seguire ancora musica”.

“A contorno di queste tre serate di musica tutte da vivere”, l’invito finale, “saranno attivi gli stand food & beverage, garanzia della consueta qualità e ampia scelta?”