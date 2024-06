A Samarate il confronto tra i i cinque candidati sindaci, ognuno con la sua squadra

Candidati samaratesi a confronto, lunedì 3 giugno alle ore 20.30 , ma questa volta ci saranno anche le candidate: il dibattito promosso dalla pagina social Bacheca Civica Samarate ha infatti la particolarità di affiancare voci dalle liste.

I cinque candidati sindaci di Samarate sono tutti uomini. Una coincidenza che è forse sempre meno frequente oggi. E così gli organizzatori hanno pensato anche a inserire la voce di una donna per ogni lista. Uno sguardo femminile ma anche un modo per “testare” la squadra che affianca il candidato sindaco.

E così Rita Di Bari sarà la voce di Samarate Insieme al fianco del candidato sindaco Alessandro Cenci; Rama Cinzia Ottini (della lista Samarate Città Viva) sarà l’altro volto insieme ad Alessandro Ferrazzi per il centrosinistra. Alessandra Cariglino affiancherà Luca Macchi, per Samarate al Centro, mentre Nicoletta Alampi (della Lega) sarà la voce che si alternerà con Enrico Puricelli per il centrodestra. Infine Elisa Vania Bergo affiancherà invece Alessio Sozzi, il candidato del Movimento 5 Stelle.

Un confronto che sarà interessante anche perché le candidate consigliere sono donne con importanti esperienze nel sociale o direttamente in politica.

L’evento sarà moderato da Marilena Lualdi (IlBustese) e Gabriele Ceresa (Malpensa24).

L’appuntamento è ai giardinetti di Verghera, in via Indipendenza 14.