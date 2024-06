A Somma Lombardo Forza Italia riparte e guarda al 2024. “Il centrodestra vince se è unito”

Forza Italia vuole ripartire a Somma Lombardo, con lo sguardo alle elezioni che si terranno nella primavera 2026. L’appello alla partecipazione arriva da Giorgio Pivetta, nuovo delegato comunale.

«Forza Italia a Somma esiste ed è formata da persone concrete che stanno condividendo il progetto di ricostruire un partito che in passato ha avuto parecchi problemi».

Alle elezioni dell’autunno 2020 (posticipate di sei mesi causa prima ondata Covid), Forza Italia aveva sfiorato il 5%, un risultato molto basso rispetto alla tradizionale forte presenza locale. Risultato figlio delle spaccature che avevano portato esponenti importanti – su tutti Locurcio – a candidarsi in altre civiche.

«Ora – continua Pivetti – abbiamo la volontà per ricostruire una forza liberale, democratica, fattiva, che sia presente sul nostro territorio. Lavoreremo in questo senso in questi due anni che mancano alle elezioni amministrative a questo ambizioso progetto cioè quello di essere ancora protagonisti nella nostra città e per la nostra città insieme ai nostri alleati di coalizione. Ci tengo a ribadire il concetto che uniti si vince è un dato di fatto. Con i nostri alleati di coalizione abbiamo avuto un confronto costruttivo che cercheremo in tutti i modi di conservare».

Già nei giorni scorsi, ha precisato Pivetti, ci sono stati incontri con i referenti locali di Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier, le due forze del centrodestra oggi rappresentate in consiglio comunale.

Chi c’è con Pivetti? C’è Gerardo Locurcio, che oggi è in consiglio comunale (ma ancora come eletto di Somma al Centro nel 2020), Pivetti poi fai il nome di Silvio Pezzotta e Massimiliano Albini.

Per le elezioni della primavera 2026 c’è ancora tempo e Forza Italia vuole consolidare il suo ruolo, per questo lancia anche un appello a «chiunque voglia contribuire con il dialogo e le idee a un sano confronto». In particolare i giovani «ai quali il consiglio che mi sento di dare è di sviluppare un interesse e una partecipazione per la politica poiché saranno loro i futuri protagonisti attivi e, per dire loro di non sottovalutare il ruolo che occupa oggi la politica poiché senza di essa non si potranno mai fare le riforme necessarie per migliorare la nostra società».

Il peso dei cantieri sulla città di Somma

«Per quanto riguarda la nostra città da oggi in poi faremo una opposizione forte e nello stesso tempo dove possibile costruttiva cercheremo in tutti i modi di dare voce a chi oggi voce non ha».

I forzisti parlano del peso dei cantieri sulla città e sulle esigenze dei sommesi. E fanno un esempio: «È un anno che i genitori pagano il pullman per portare i loro figli alla scuola di Maddalena perché a Somma non è disponibile per il cantiere in corso».

Garantisimo ed europeismo

«Forza Italia ha dei valori importanti che vanno difesi in tutti i modi poiché la libertà, il garantismo, l’europeismo e la democrazia sono valori imprescindibili. La missione che mi è stata affidata ed il nostro obiettivo comune è quello di unire nel dialogo tutte le persone che hanno a cuore solamente una cosa: il bene per la nostra città e i nostri concittadini».

Primo “riaffacciarsi” del partito con nuovo corso: giovedì al mercato, dalle 10.30, con le bandiere e a sostegno della candidatura di Marco Reguzzoni alle europee (lo stesso Reguzzoni sarà presente).