A Travedona Monate arrivano i big per Fabio Pecoroni sindaco e non solo: “Uniti per il territorio”

La lista Fabio Pecoroni Sindaco – Agire in Comune organizza un importante momento di condivisione e di rilancio del territorio a Travedona Monate.

Il prossimo 3 giugno, alle ore 18:30, presso l’ex Municipio, si terrà un incontro pubblico a cui parteciperanno esponenti dello Stato, della Regione e del territorio. L’evento vuole evidenziare l’impegno comune dei candidati sindaci della zona per il rilancio del territorio, noto per il suo valore naturalistico e imprenditoriale.

«”Uniti per il Territorio” non è solo uno slogan, ma una promessa concreta che vede i candidati Sindaci dei Comuni della nostra zona e i rappresentanti di alte cariche dello Stato, di Regione Lombardia e del territorio lavorare insieme per un obiettivo comune: il benessere e il progresso dell’intera provincia e di Travedona Monate in particolare» – spiega la lista.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il prossimo 3 giugno, alle ore 18:30, presso la Sala “Giovanni Falcone Paolo Borsellino e Uomini della scorta” dell’ex Municipio di via Don Sturzo 40.

L’obiettivo dell’incontro è quello di evidenziare la volontà comune dei sindaci di istituire un tavolo di coordinamento istituzionale per il rilancio del territorio, noto per il suo valore naturalistico e imprenditoriale.

Interverranno alla manifestazione:

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia

Andrea Cassani, Sindaco di Gallarate e Segretario Provinciale della Lega

Andrea Pellicini, Onorevole membro della Camera dei Deputati e Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia

Fabio Pecoroni, candidato sindaco di Travedona Monate

Saranno inoltre presenti:

Francesca Brianza, già Assessore Regionale e Presidente di Equitalia Giustizia

Emanuele Monti, Consigliere Regionale e Presidente della IX Commissione permanente Sostenibilità sociale, casa e famiglia

Simone Foti, già vicesindaco di Gavirate e candidato sindaco

Enzo Grieco, già sindaco di Ternate e candidato sindaco

Maurilio Canton, già sindaco di Cadrezzate e candidato sindaco

Andrea Tessarolo, già sindaco di Mercallo e candidato sindaco

Massimo Porotti, già sindaco di Biandronno e candidato sindaco

Maurizio Volpi, già sindaco di Varano Borghi e candidato sindaco

Alberto Rossi, già sindaco di Mesenzana e candidato sindaco

Mariolino Deplano, candidato sindaco di Comabbio

Rina Di Spirito, candidato sindaco di Ispra