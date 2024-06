A Varese allagato il museo del Liceo Artistico Frattini: “ancora nessun controllo da parte della Provincia”

A Varese la serata di venerdì 12 giugno è partita con un grosso acquazzone, niente di nuovo per la nostra Provincia, che da sempre convive con la pioggia. Per il Liceo Artistico Angelo Frattini, però, le forti precipitazioni hanno causato l’ennesimo allagamento dell’ex Museo Bertoni, spazio gestito e utilizzato dalla scuola per esposizioni e mostre, ma di proprietà della Provincia.

Non è infatti la prima volta che accade: “Già in passato è capitato che si allagasse, ma mai in questo modo. Se ne sono accorti alcuni insegnanti durante il collegio docenti – racconta Costantin Migliorini, professore del Liceo – L’acqua questa volta però è arrivata fino all’archivio. Credo che sia uscita da un sifone che si trova al centro di questo grande spazio, forse a causa delle pompe o per la fogna intasata”.

Pannelli e muri gonfi d’acqua, opere e sculture inzuppate, il danno causato dall’allagamento questa volta è davvero importante: “Ci siamo presi cura di quello spazio per anni, con eventi, mostre, visite e conferenze. Ora, abbiamo recuperato le opere e messo i messo quadri ad asciugare nel laboratorio di scenografia lì vicino – prosegue – Sono opere importanti, di tanti artisti del territorio, parliamo di 3mila, 5mila euro a pezzo“.

La Provincia è stata allertata, ma secondo il personale della scuola, sono stati effettuati dei lavori solo al secondo piano, per il controllo di un controsoffitto: “Nessuno è venuto giù per un sopralluogo – conclude Migliorini – Ora abbiamo tolto tutti gli allestimenti e proveremo a creare un museo diffuso all’interno del liceo. Devono però venire a verificare lo stato del museo e sistemare il danno, perché si tratta di una proprietà della Provincia, non della scuola“.