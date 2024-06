A Varese una sanità che funziona! Il grazie di una famiglia a tutto il reparto infettivi dell’ospedale

Gentile direttore,

Vorremmo che fosse pubblicato il nostro ringraziamento per il reparto malattie infettive dell’Ospedale di Circolo, se possibile. Se lo meritano davvero!

Grazie!

Carissimi operatori, medici, infermieri e primario del reparto infettivi. Vi Ringraziamo sinceramente! Tutto il personale del vostro reparto si è prodigata per la nostra zia Lucia. Siete stati bravissimi, umani, preparati, volenterosi, gentili e se non fosse stata curata con grande professionalità e amore, non sarebbe più con noi.

Un plauso alla sanità pubblica che qui ha le sue eccellenze. Grazie di cuore