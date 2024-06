A Ville Ponti di Varese l’incontro “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa 2024”

L’appuntamento è per giovedì 27 giugno, quando a Ville Ponti farà tappa il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa 2024”, iniziativa che si inserisce nel Piano Nazionale dell’Imprenditoria femminile, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato da Unioncamere e Invitalia. (foto di repertorio)

L’obiettivo dell’incontro – promosso da Camera di Commercio Varese con il suo Comitato Imprenditoria Femminile – è di proporre un momento di riflessione sull’innovazione tecnologica a supporto delle donne che fanno impresa, con uno sguardo attento alle prospettive collegate all’intelligenza artificiale.

«L’iniziativa rientra – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – nella missione camerale Sostenibilità con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del benessere collettivo. Sarà un momento di confronto sul ruolo che le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, giocano rispetto alle opportunità e alle sfide presenti e future per le attività imprenditoriali e professionali al femminile».

A sua volta, il vicesegretario generale di Unioncamere, Tiziana Pompei, aggiunge: «La tappa di Varese è inserita nel roadshow nazionale promosso da Unioncamere con il diretto coinvolgimento dei Comitati per l’imprenditoria femminile e ora inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria femminile”, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dall’Unione Europea con le risorse del Next Generation EU che Invitalia, soggetto gestore, realizza in collaborazione con Unioncamere stessa».

Venendo al programma della giornata, che prenderà il via alle 15, l’apertura della conferenza sarà affidata al presidente Mauro Vitiello e a quello del Comitato Imprenditoria Femminile varesino, Ilaria Broggian, insieme al vicesegretario generale di Unioncamere, Tiziana Pompei e alla consigliera di Parità della Provincia di Varese, Anna Danesi. A seguire, un panel di invitati ed esperti condurrà una serie di interventi nei quali verranno analizzati diversi aspetti chiave collegati ai temi dell’intelligenza artificiale e del lavoro al femminile. Gli approfondimenti saranno volti a riflettere sulle possibili applicazioni di queste innovazioni in ambito economico e industriale, sui nuovi paradigmi socio culturali che il connubio tra IA e organizzazioni economiche genera e sulle implicazioni di questo tema per la componente femminile. Non mancherà un momento per la presentazione degli strumenti a supporto delle imprese in materia di certificazione della parità di genere.

«Il nostro Paese ha sottoscritto il programma 2030 delle Nazioni Unite – dice la presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Varese, Ilaria Broggian – che prevede l’uguaglianza di genere e le pari opportunità tra gli obiettivi specifici, da realizzare entro quell’anno. In quanto firmataria, l’Italia non può permettersi di venire meno a questi impegni, è necessario che si continui a lavorare per la realizzazione di tali traguardi. Tanto più che gli studi evidenziano come un aumento dell’occupazione femminile, sia dipendente che autonoma, possa portare a un incremento del Pil nel Paese anche del 12%».

L’incontro, rivolto a imprese, aspiranti imprenditori, professionisti e nuove generazioni prevede anche una tavola rotonda con imprenditrici e professioniste che discuteranno di innovazione e transizione sostenibile. Iscrizioni online su www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi eventi”.