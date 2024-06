Addio a Rosalina Neri, da Arcisate ai palcoscenici di tutto il mondo

Si è spenta oggi all’età di 97 anni l’attrice e cantante Rosalina Neri. Nativa di Arcisate, Rosalina Neri inizia la sua carriera alla Rai con Marcello Marchesi e prosegue sulla strada di un rapido successo con Renato Rascel in una commedia musicale di Garinei e Giovannini. Ha lavorato molto con la televisione inglese, fino ad avere uno spettacolo tutto suo, “Rosalina Neri Show” andato in onda con cadenza settimanale per quattro anni.

Considerata la Marilyn Monroe italiana, Rosalina Neri era anche una eccellente soprano e si è esibita da protagonista in opere come La Bohème, il Faust o Madama Butterly in grandi teatri come la Scala di Milano, il Regio di Parma e il Teatro dell’Opera di Roma.

Negli anni Ottanta approda con Strehler al Piccolo Teatro di Milano, per una lunga serie di rappresentazioni (a cominciare da La grande magia di Eduardo De Filippo).

Attiva anche sul piccolo schermo, l’attrice nel 1989 ha partecipato allo sceneggiato televisivo I promessi sposi di Salvatore Nocita, nel ruolo di Perpetua, e dal 1999 al 2004 ha fatto parte del cast della sitcom Finalmente soli, con Gerry Scotti e Maria Amelia Monti.