Adp Gavirate dall’ultimo posto ai playoff. Gettate le basi per il progetto Varese Women

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Finestagione: AD Pallacanestro Gavirate 4 di 6

Non è stata una stagione come le altre quella per l’Associazione Dilettantistica Pallacanestro Gavirate, custode della lunga tradizione del basket “rosa” nella città dei brutti e buoni. L’estate 2023 è stata contraddistinta dall’accordo tra ADP Gavirate e Pallacanestro Varese per sviluppare assieme il settore femminile sotto la denominazione “Varese Women”. In questo primo anno la Pallacanestro Varese è entrata in sordina, offrendo supporto per la prima squadra. Nei prossimi anni l’interesse verrà sempre più spostato sul settore giovanile con piani di integrazione e crescita.

L’attesa per la conferma del ripescaggio in serie C e i ritardi nella finalizzazione dell’accordo hanno condizionato molto la creazione del roster, a partire dell’allenatore (Davide Gardini) che è stato individuato solo a fine estate. Si è partiti quindi con lo stesso roster che aveva, seppur retrocedendo, giocato una buona fase finale di stagione, inserendo come rinforzo Anela Bjaric, proveniente dalla serie B di Busto.

L’inizio stagione è stato però inatteso, con zero vittorie nel girone di andata. A gennaio la società ha inserito due innesti che hanno cambiato faccia alla squadra, Jessica Porcu e Natalia Rios, quest’ultima con un passato in serie A e nella nazionale Argentina. I risultati hanno iniziato ad arrivare e dopo il girone di Play in Silver, sono arrivati anche i Play off. La corsa si è fermata infine contro la corazzata Orobica. Una stagione sicuramente positiva che ha ridato entusiasmo e che ha gettato le basi per un prossimo anno in cui si mira a fare una squadra ancora più competitiva.

Il settore giovanile quest’anno ha visto la partecipazione dell’ADPG a due campionati FIP, Under 19 e Under 15. Nel campionato Under 19 le ragazze di coach Galleani sono arrivate a giocarsi il terzo posto nella fase silver; la formazione Under 15 di coach Canesi hanno chiuso al quarto posto il girone Bronze.

In UISP abbiamo la società ha collaborato con Marco DiRico per le ragazze di categoria Under 13 che sono arrivate fino alla semifinale di zona.

Soprattutto, ADPG ha iniziato quest’anno una attività fatta di collaborazioni ed eventi (come per esempio una lezione tecnica con l’ex azzurro Cristian DigiulioMaria) per portare maggiore visibilità e interesse verso il basket femminile e verso la società stessa. Il progetto Varese Women continuerà e nei prossimi anni il settore giovanile e la mediaticità avranno un impatto sempre maggiore.