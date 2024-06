Al Chiostro di Voltorre la mostra “A tema libero”

La manifestazione, che celebra l’inizio dell’estate come simbolo di rinascita, è organizzata in collaborazione con il Comune di Gavirate e la Provincia di Varese

L’Associazione “Contemporary Arte&Ambiente APS” presenta una straordinaria mostra/evento curata dal critico d’arte Fabrizia Buzio Negri.

L’esposizione “A Tema Libero” sarà visitabile da sabato 22 giugno a domenica 7 luglio al Chiostro di Voltorre a Gavirate.

La manifestazione, che celebra l’inizio dell’estate come simbolo di rinascita, è organizzata in collaborazione con il Comune di Gavirate e la Provincia di Varese. Due weekend ricchi di musica, arte ed ecologia in un luogo di grande fascino.

Orari:

Mercoledì e venerdì: 15:00-18:30

Sabato e domenica: 10:00-12:30 e 15:00-18:30

Ingresso Libero

Opening: Sabato 22 giugno alle ore 16:00 con una performance live del Rituale di San Giovanni, pensata da Francesca Zichi per il pubblico.