Al Jrc di Ispra si inaugura il nuovo semestre ungherese

Martedì 2 luglio, presso il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea a Ispra, sarà ufficialmente inaugurato il nuovo semestre culturale del sito, legato alla presidenza del Consiglio dell’Unione europea che per i prossimi mesi vedrà la presidenza affidata all’Ungheria.

A partire dalle ore 12, nella piazza esterna al JRC di Ispra, dove sorge il nuovo centro visitatori chiamato Europa Science Experience, si terrà la cerimonia ufficiale alla quale parteciperanno lo staff e i visitatori locali.

Tra gli ospiti illustri che hanno confermato la loro presenza figurano il Console Generale di Ungheria a Milano, Jenő Csiszár e il capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, ClaudiaColla.

Si uniranno a loro il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, il Questore di Varese, Carlo Ambrogio Enrico Mazza, il Sindaco di Varese, Davide Galimberti, la Consigliera delegata Provincia di Varese, Marina Paola Rovelli, il Generale di Brigata NATO NRDC, Laszlo Gangler, il Colonnello Comandante Provinciale Carabinieri di Varese, Marco Gagliardo, il Generale Comandante della Guardia di Finanza di Varese, Crescenzo Sciaraffa, il Presidente Confindustria Varese, Roberto Grassi, il Sindaco di Ispra, Rosalina Di Spirito e numerose altre autorità locali.

Rien Stroosnijder, Dirigente responsabile del sito JRC di Ispra (VA), avrà il piacere di accogliere le autorità insieme a Bernard Magenhann, Direttore Generale ad interim del JRC e inaugurare l’evento. Interverranno Greet Janssens-Maenhout e Tom De Groeve, in rappresentanza del semestre belga, per passare il testimone a Peter Benczur, per il semestre ungherese. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera delle due nazioni coinvolte, il Console Generale e le altre autorità terranno dei brevi discorsi.

Questa cerimonia, che si ripete ogni sei mesi al JRC di Ispra, rappresenta un forte segno del consolidamento della collaborazione tra il JRC e le istituzioni nazionali, regionali e locali.

Al termine degli interventi ufficiali, il pubblico avrà la possibilità di prendere parte ad un rinfresco, accompagnato da musica, con specialità della cucina ungherese, tra cui la famosa zuppa di gulash, il dolce kürtőskalács, selezionati vini ungheresi e le birre artigianali prodotte da Mad Scientist.

Nel corso dell’incontro, verranno evidenziate le priorità della presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione europea, tra cui il rafforzamento della competitività e della sicurezza, la definizione di politiche di immigrazione e di difesa a livello europeo, l’adozione di una politica di allargamento coerente e basata sul merito, il futuro della politica di coesione, un’agricoltura europea orientata agli agricoltori e la risposta alle sfide demografiche.

Sarà inoltre svelato il simbolo scelto dal Comitato del semestre ungherese: un cubo di Rubik gigante. Questa icona di ingegnosità, nata oltre la cortina di ferro, ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario nella primavera di quest’anno, e il suo inventore, Ernő Rubik, compirà 80 anni tra pochi giorni, a luglio.

Il calendario del semestre culturale ungherese si arricchisce di numerosi altri appuntamenti. Tra questi, spicca la “festa del raccolto” che si terrà a fine estate, uno spettacolo di musica e danza ungherese, organizzato in collaborazione con la Casa Ungherese di Cocquio Trevisago.

Per ulteriori informazioni sulle attività in programma, si prega di visitare il sito web.