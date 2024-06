Al via la stagione degli eventi estivi a Germignaga: il primo appuntamento è con “Riflessi sonori”

La stagione degli eventi estivi a Germignaga è pronta a partire domenica 23 giugno con due appuntamenti di sicuro interesse. Durante questa giornata, il Parco Boschetto ospiterà la terza edizione di “Wellness on the Lake”, una manifestazione promossa da Bad Spartans ASD in collaborazione con il Comune di Germignaga, che vedrà la partecipazione di molte associazioni sportive del territorio.

Al tramonto, invece, a partire dalle 18.30 le note e le parole di “Riflessi Sonori” animeranno l’atmosfera: un evento di musica folk e racconti con Matteo Carassini e Araldyca. In questo spettacolo gli strumenti antichi e di matrice folkloristica suonati dal quartetto, si miscelano in melodie in cui la voce narrante di M. Carassini crea le giuste atmosfere per testi ispirati a luoghi e tradizioni popolari. Un’esperienza che proietta gli spettatori in un viaggio sonoro che richiama melodie e narrazioni di altri tempi, nello scenario impareggiabile della Ex Colonia Elioterapica. Il concerto, infatti, previsto nell’area del parco Fontanelle, viste le incerte condizioni meteo si svolgerà all’interno della sala.