Alberto Brovelli torna nel mondo del calcio: sarà vicepresidente del Gavirate

Alberto Brovelli è uno dei dirigenti sportivi più noti e vincenti della provincia di Varese. Con la sua Sestese ha ottenuto grandi risultati, arrivando anche a partecipare a un playoff di Serie D con mister Fiorenzo Roncari. Da qualche anno ha passato la mano della società di Sesto Calende, ma – evidentemente – non riesce a stare lontano dal calcio. A cogliere l’occasione è stato così il Gavirate di Massimo Foghinazzi, che lo ha accolto consegnandogli il ruolo di vicepresidente.

«Gavirate è una delle realtà più interessanti e stimolanti del panorama calcistico di Varese e provincia – il commento di Brovelli sulle pagine social del Gavirate – e lo è diventata ancora di più dopo l’ingresso del presidente Massimo Foghinazzi nel consiglio d’amministrazione del Città di Varese, per portare avanti un progetto condiviso di valorizzazione dei giovani della provincia. Per questi motivi, ho deciso di dare molto volentieri la mia disponibilità per tornare, dopo due anni, a divertirmi nel mondo del calcio, un mondo che conosco e in cui spero di sapermi muovere».

«C’è già un buon rapporto col presidente Massimo Foghinazzi e con Beppe Miele, direttore sportivo della prima squadra – prosegue Brovelli -, ma voglio entrare in questa nuova realtà in punta di piedi, dando il meglio di quello che posso dare e consigli quando richiesto. Ho le idee chiare su ciò che posso fare a Gavirate, ma prima di tutto mi preme capire come posso essere più utile alla causa e in particolare alle richieste del presidente».

«Sono orgoglioso della scelta di Alberto di unirsi alla famiglia Gavirate Calcio-Città di Varese – le parole del presidente Massimo Foghinazzi -. Sono soddisfatto e contento del fatto che abbia sposato un progetto di crescita, ambizioso e di valorizzazione dei giovani che ha bisogno di gente con tanta professionalità, competenza, serietà e rispetto dei valori etici della vita. In tutto ciò, Alberto è il numero uno e lo ha dimostrato in molti anni di calcio. Per concludere, do un caloroso benvenuto ad Alberto, con la convinzione di condividere con lui tante belle soddisfazioni».