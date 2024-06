Alla Casa di Comunità di Saronno al via l’ambulatorio infermieristico aperto 7/7

Dall’1 luglio le Case di Comunità di Saronno e Busto Arsizio saranno dotate di due ambulatori infermieristici, gestiti da infermieri e situati all’interno delle strutture (c/o il Padiglione Pozzi a Busto Arsizio e via Fiume a Saronno).

Gli ambulatori infermieristici, che svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza territoriale, garantiranno un’ampia gamma di servizi per la cura e la promozione della salute e avranno accesso completamente gratuito. Ad accesso su appuntamento, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

I servizi offerti potenzieranno l’offerta sociosanitaria territoriale, migliorando sia l’accessibilità che la fruibilità per i cittadini, e comprenderanno (tra gli altri) il monitoraggio dei parametri – pressione arteriosa, saturazione, glicemia – l’assistenza ai pazienti con accessi vascolari o portatori di Peg.

“L’attivazione degli ambulatori infermieristici contribuisce al potenziamento dell’offerta sociosanitaria territoriale, attraverso l’erogazione di prestazioni che rispondono a bisogni sanitari e sociosanitari che richiedono competenze infermieristiche di base e avanzate” spiega il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, Dott. John Tremamondo, “Questi ambulatori vanno incontro alle esigenze dei cittadini di accedere a servizi sanitari e prestazioni di assistenza primaria e costituiscono un ponte tra i servizi ospedalieri e territoriali, garantendo una concreta continuità delle cure. Le statistiche rivelano il loro impatto positivo, dall’accessibilità dei servizi alla gestione delle malattie croniche. Questi ambulatori hanno lo scopo di sostenere il paziente nel proprio percorso di salute, attraverso un servizio che migliora l’assistenza sanitaria sul territorio, oltre a promuovere e sostenere i processi di self care, coinvolgendo attivamente il paziente e il caregiver nelle scelte di natura assistenziale”.

Tra le prestazioni erogate si ricordano, per citarne solo alcune: rilevazione della frequenza cardiaca, valutazione del dolore, medicazioni e assistenza a pazienti con accessi vascolari, monitoraggio parametri vitali, interventi educativi volti all’autocura. Per accedere agli ambulatori, su appuntamento, è necessaria l’impegnativa dal Medico di Medicina Generale (o Medico Specialista) con richiesta di valutazione e/o intervento infermieristico.

Appuntamenti e prenotazioni da effettuarsi come segue.

Busto Arsizio:

P.U.A Casa di Comunità, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00, sabato, domenica e festivi settimanali dalle ore 8.00 alle 15.30, tel. 0331 388011, mail: pua.busto@asst-valleolona.it

Saronno:

P.U.A Casa di Comunità, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00, sabato/domenica e festivi settimanali dalle ore 8.00 alle 15.30, tel. 02-9613907, mail: pua.saronno@asst- valleolona.it

Gli ambulatori infermieristici arricchiscono l’offerta delle Case di Comunità di ASST Valle Olona. Quelle attive sono attualmente otto, nelle quali lavorano diversi operatori tra specialisti ambulatoriali, infermieri, ostetriche, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, personale amministrativo e personale di supporto.

Con servizi e prestazioni che vanno dal Punto Unico di Accesso (PUA) al servizio di assistenza domiciliare; dal Centro Unico di Prenotazione (CUP) ai servizi amministrativi (scelta e revoca, iscrizione al SSR, richiesta tessera Sanitaria, esenzioni ticket e rimborsi). E ancora: sportello informazioni, medicina generale, infermiere di famiglia e di comunità, continuità assistenziale, servizi sociali alla persona, punto prelievi, servizi per la salute mentale e dipendenze, ma anche programmi di screening e medicina e diagnostica ambulatoriale.

“Le Case di Comunità”, conclude il Dott. Tremamondo “sono vere e proprie strutture mediche di riferimento territoriale che hanno l’obiettivo di evitare il sovraccarico nei pronto soccorso oltre che orientare il cittadino al controllo sanitario, garantendo un più facile accesso a diagnosi e cure preventive. Lo sforzo è riunire in un unico luogo tutto quello che serve al paziente. Siamo orgogliosi di come l’Azienda con i suoi operatori, ogni giorno, presta servizio nelle Case di Comunità con grande professionalità e dedizione, per servire al meglio i bisogni di salute della popolazione”.