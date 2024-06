Alter Ego dona un defibrillatore alla comunità di Menzago

L’associazione Alter Ego, a un mese dalla mostra fotografica “Gente del Borgo Antico”, evento culturale per far conoscere e riscoprire alle nuove generazioni la Menzago degli anni passati e nel contempo di raccolta fondi ha proceduto all’acquisto del defibrillatore, strumento salvavita da donare alla Comunità di Menzago.

«Il risultato è stato ampiamente raggiunto. E’ stato un evento speciale i cui protagonisti sono stati i cittadini di tutta Sumirago che con il loro contributo hanno dato prova di grande attenzione e generosità. Un gesto di profonda solidarietà che ha visto in primo piano il Circolo di Menzago al cui Presidente Mario Faccoli va il nostro plauso per aver aderito in prima battuta a questa iniziativa. Nei prossimi giorni provvederemo alla donazione del defibrillatore al Comune di Sumirago per poi procedere all’installazione presso il Circolo di Menzago», ha dichiarato Ambra Andrea Crosta Presidente Alter Ego.

«L’evento dell’associazione Alter Ego ha raggiunto l’obiettivo dell’acquisto di un Defibrillatore automatico da installare presso la Frazione di Menzago. L’esposizione fotografica Gente del Borgo Antico è stata un’esperienza sorprendentemente e attraverso essa raccogliere fondi per l’acquisto di un Defibrillatore. Il racconto di un mondo passato, di vite vissute tra le stradine e i cortili della piccola frazione che si affaccia sul Monte Rosa. Accolta con grande entusiasmo ha innescato una catena di generosità che inorgoglisce i singoli e rafforza il senso di appartenenza alla Comunità. Un grazie infinite al Circolo di Menzago, al Direttivo e al Presidente Mario Faccoli, a Enrico Balzarini e a tutti i benefattori che non hanno esitato a donare con un sorriso e a tutta la Gente di Cuore che sa scaldare il cuore ma soprattutto lo salva», ha dichiarato Sabrina Carabelli Vice Presidente Alter Ego.