Andrea Malinverno resta al Varese: “La maglia biancorossa è tatuata sulla mia pelle”

L’anno scorso il Città di Varese, dopo la retrocessione, ha ottenuto un terzo posto importante per ridare ambizioni alla piazza e soprattutto costruire le basi per un futuro più positivo. Alla base dei risultati positivi c’è stato un gruppo che è andato a consolidarsi e che ha creato un patrimonio che non deve essere sperperato.

Dopo le conferme di capitan Ferdinando Vitofrancesco, Stefano Banfi e del classe 2005 Niccolò Stampi, l’ultimo annuncio in casa biancorossa va proprio in questo senso di unione del gruppo: Andrea Malinverno, centrocampista classe 2002, varesino e biancorosso anche per una parte della sua carriera nelle giovanili, farà parte del Varese 2024-2025.

Una scelta di cuore la sua, ma importante per la squadra sotto l’aspetto umano prima ancora di quello tattico, anche se i miglioramenti visti in campo nell’ultima stagione sono stati sotto gli occhi di tutti, tanto è vero che in diverse occasioni ha anche vestito la fascia di capitano.

«Varese per me è speciale – il commento di Malinverno all’ufficio stampa biancorosso -. Vale tanto, vale tutto e voglio dimostrarlo sul campo. Dobbiamo tornare grandi: Varese e i suoi tifosi lo meritano. La maglia biancorossa è tatuata sulla mia pelle e ci tengo a ringraziare la società per questa conferma».