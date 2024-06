Antonietta’s B&B: un’oasi di tranquillità per ciclisti a Gavirate

Antonietta’s B&B a Gavirate è un luogo accogliente e tranquillo per i viaggiatori che cercano un’esperienza autentica nel cuore della Lombardia. Selezionato come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, iniziativa della Camera di Commercio di Varese, il bed and breakfast è il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze della provincia di Varese su due ruote.

Un rifugio accogliente per i ciclisti

Antonietta’s B&B offre anche una serie di servizi pensati per gli appassionati di ciclismo. Tra questi, il materiale informativo disponibile permette ai ciclisti di scoprire i migliori percorsi locali, dai più semplici e rilassanti ai più impegnativi, rendendo ogni gita un’avventura indimenticabile. La strategica ubicazione del B&B permette di accedere facilmente a numerosi itinerari ciclabili che si snodano attraverso la variegata paesaggistica varesina.

Comfort e ospitalità

Ogni dettaglio in Antonietta’s B&B è curato per garantire un soggiorno piacevole e rilassante. Le camere sono arredate con gusto e offrono tutte le comodità. La colazione, preparata con prodotti locali, è il modo perfetto per iniziare la giornata prima di una pedalata attraverso i paesaggi più belli del Varesotto.

Informazioni e contatti

Per pianificare una vacanza all’insegna del ciclismo a Gavirate o per saperne di più su Antonietta’s B&B, è possibile visitare il sito www.antonietta-bb.it o contattate direttamente la struttura all’indirizzo email info@antonietta-bb.it.