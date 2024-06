Appello di Gianni Lucchina di Vivere Gavirate: “Da 20 anni lo stesso gruppo politico. Siamo noi l’unica novità”

Alla vigilia del voto, Gianni Lucchina, candidato sindaco per la lista civica Vivere Gavirate, e la sua squadra desiderano ripercorrono la storia che li ha portati a presentarsi alle urne e i punti di forza del loro programma.

«Da oltre un ventennio, Gavirate è amministrata dallo stesso ceto politico che, a ogni elezione, se la canta e se la suona da sola. Oggi polemizzano tra di loro, chi parla a giorni alterni di continuità/discontinuità e chi, invece, a ogni capoverso ripete, sempre in discontinuità, parole, parole e parole.

Oggi, la maggioranza che ha amministrato Gavirate negli ultimi anni si presenta divisa e contrapposta. Non è un’invenzione, quanto una constatazione. Basterebbe poco, una semplice cronistoria per dimostrare quanto stiamo affermando. Nel corso di questi anni, nessuno della maggioranza uscente si è contraddistinta per una propria visione diversa.

Quindi, come è evidente, oggi la compagine amministrativa che ha amministrato Gavirate negli ultimi 20 anni si presenta divisa. Un Fallimento! Come possono i cittadini fidarsi ancora? Dette divisioni a cosa sono dovute?

Piccola cronistoria.

È il 2004 erano tutti insieme: Alberio e Foti. Qualche tempo dopo, senza attendere le elezioni successive, Alberio e Foti escono dalla maggioranza.

Nel 2009, la coppia Alberio – Foti si presenta ma non riuscì a vincere. Sedettero per i cinque anni all’opposizione. Massimo Parola venne eletto nella lista del sindaco Paronelli ma poco dopo passò all’opposizione.

Nel 2014, sempre la medesima compagine con le medesime persone vince le elezioni ( Foti non era parte della squadra, ndr). Nel 2019 ripropone lo stesso schema fino a dicembre 2023 quando la capogruppo di maggioranza si dimise.

Siamo noi l’unica novità, la lista del cambiamento, una lista che ha fatto del programma partecipato la propria bussola, e in particolare per un motivo molto semplice: il nostro candidato Sindaco Gianni Lucchina, non ha mai ricoperto alcuna carica di governo.

Noi non siamo interessati alle poltrone, vogliamo rinnovare Gavirate contribuire alla crescita economica, sociale e culturale della nostra Città.

I primi progetti: NIDO GRATIS per i bambini di Gavirate e, per i bambini di ieri, TI CURIAMO A CASA.

Un programma ambizioso che mette la persona al centro del nostro operato.

Noi siamo al lavoro per progettare una serie di innovative politiche sociali, educative e formative.

Mettiamo al centro la famiglia, i suoi bisogni e i servizi necessari per favorire il sostegno alle stesse.

Primo obiettivo che centreremo è la GRATUITA’ dell’ASILO NIDO, lo sviluppo della Scuola Materna Comunale e il sostegno alle Scuole Materne non Comunali per offrire e garantire alle famiglie servizi efficienti e puntuali.

Ripristineremo tutti i servizi scolastici: lo scuolabus, una nuova e ridotta tariffa mensa, il pre e il post scuola a prezzi calmierati in base all’Isee.

Non solo ma daremo continuità e sosterremo i progetti di CAMP ESTIVO necessari per dare risposte concrete ed insostituibili alle famiglie. Opereremo con un nuovo servizio rivolto verso le persone meno giovani, i bambini di ieri, con l’attivazione del servizio VI CURIAMO A CASA. Un servizio di assistenza sanitaria domiciliare rivolta alle persone più fragili. Attrezzeremo un mezzo per il trasporto di persone per l’accompagnamento alle visite, acquistare medicinali e favorire momenti di svago con brevi gite sul territorio.

Quindi politiche rivolte verso i bambini di oggi e i bambini di ieri.