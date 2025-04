Inaugurata a Voltorre la mostra “Mocha Mousse 2025”, omaggio al colore dell’anno

È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 19 aprile, nella suggestiva cornice dello storico chiostro benedettino di Voltorre, la mostra dell’Associazione Liberi Artisti dal titolo “Mocha Mousse Color of the Year 2025”.

La rassegna prende spunto dal colore scelto dal Pantone Color Institute come tonalità dell’anno: una nuance morbida, elegante e ispirata alla terra, che fa da filo conduttore alle opere in esposizione.

Durante l’inaugurazione, il presidente dei Liberi Artisti, Daniele Garzonio, ha ringraziato le autorità e il numeroso pubblico presente, sottolineando il valore dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Abaco. L’esposizione comprende anche un omaggio alla poetessa Ampelia Mariani, a testimonianza del dialogo continuo tra arti visive e letteratura.

Il sindaco di Gavirate, Massimo Parola, ha espresso il proprio apprezzamento per l’evento, illustrando inoltre il ricco programma culturale che anima il chiostro, sempre più aperto all’arte e alla creatività. Sono intervenuti anche Alice Gomerio e Sara Gorlini, portando il loro contributo alla cerimonia.

Per l’occasione è stato realizzato un catalogo di 168 pagine, che raccoglie testi critici e la riproduzione delle opere in mostra.

Artisti partecipanti: Francesco Adragna, Gabriella Barioni, Mario Battimiello, Anna Bernasconi, Marialuisa Bossi, Enrico Brunella, Francesco Buda, Ignazio Campagna, Irene Cornacchia, Emilio Corti, Francesco Cucci, Mario Dusi, Gilberto Facchinetti, Sandra Gargowitsch, Daniele Garzonio, Luisa Garzonio, Sara Gorlini, Eva Hodinová, Giovanni La Rosa, Renzo Luini, Luca Missoni, Antonio Quattrini, Daniela Radici, Marco Saporiti, Rosaria Stevenazzi, Franco Trento.

Accanto alla collettiva, la mostra propone anche le personali di Anna Bernasconi, Enrico Brunella, Sandra Gargowitsch e Marco Saporiti.

Informazioni utili:

Mostra: Mocha Mousse Color of the Year 2025

Luogo: Chiostro benedettino di Voltorre (VA)

Periodo: 19 aprile – 11 maggio 2025

Orari di visita: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Ingresso libero