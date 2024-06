Arriva a Varese il film documentario sulle famiglie omogenitoriali

La Cellula Coscioni Varese, gruppo territoriale dell’Associazione Luca Coscioni, organizza in occasione del Varese Pride Month, per giovedì 20 giugno 2024 alle ore 20.30 presso la sala Montanari di Varese la proiezione di un documentario sul tema delle famiglie omogenitoriali. Quanto è diversa la vita di una famiglia i cui genitori non sono mamma e papà, ma papà e papà? Ci sono poi delle differenze? E cosa si intende oggi per famiglia?

Sono queste le domande che la rinomata regista svizzera Daniela Ambrosoli va ad indagare in “Papa&Dada” che ha come protagonisti quattro famiglie omogenitoriali riprese per diversi anni: John & John, Mimmo & Christina, Brian & Ferd e Tim & Josh. Le coppie hanno condiviso aspetti intimi della loro vita quotidiana. E com’è la loro giornata tipo? Alla fine della giornata, è esattamente come quella di tutte le famiglie convenzionali, con mamma, papà e figlio. Mangiano insieme, fanno gite fuori porta, i papà aiutano i bambini a lavarsi i denti e raccontano storie della buonanotte.

Il filo conduttore che attraversa i 90 minuti di questo documentario si può riassumere in una sola parola: amore. Il film documenta non solo l’amore che i partner provano l’uno per l’altro, ma anche l’amore che dimostrano nei confronti dei propri figli. Un amore del tutto indipendente dall’orientamento sessuale dei genitori. O, come dicono Christian & Mimmo «Essere genitori significa dare amore. Punto».

La proiezione del documentario rientra negli eventi in occasione del Varese Pride Month 2024, con il patrocinio del Comune di Varese. In sala saranno presenti l’assessora ai Servizi Educativi del Comune di Varese Rossella Di Maggio, i rappresentanti delle associazioni LGBT+ del territorio e due papà – Mimmo e Christian – che hanno partecipazione alla realizzazione del film. Sarà anche possibile firmare la petizione promossa dall’Associazione Luca Coscioni per portare in Parlamento la discussione della proposta di legge di gravidanza per altri solidale depositata alla camera.