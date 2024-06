Arriva il periodo delle vacanze, occhio al traffico anche in Svizzera

Avete in programma un viaggio verso la Francia, la Germania o il Nord passando per la Svizzera? Prestate attenzione ai picchi previsti sull’autostrada A2, legati anche alla chiusura dell’autostrada del San Bernardino

L’interruzione dell’autostrada A13 del San Bernardino, prevista per diverse settimane (fino al 10 luglio, poi dal 10 comunque con limitazione a una corsia per senso di marcia, vedi qui), potrebbe aggravare la situazione, nonostante le Ferrovie Federali abbiano aumentato la capacità dei treni.

Tra l’inizio di luglio e la fine di agosto, il Touring Club Svizzero prevede un traffico eccezionalmente elevato sulle strade svizzere con code quotidiane in entrambe le direzioni davanti ai portali del San Gottardo. Gli incolonnamenti saranno particolarmente critici durante il secondo (13-14) e il terzo (20-21) fine settimana di luglio, in concomitanza con l’inizio delle vacanze nei Paesi Bassi e in tre e, successivamente, cinque Länder tedeschi. Già l’anno scorso la congestione del traffico al portale nord del San Gottardo in direzione sud aveva raggiunto rispettivamente il record di 15 e 16 chilometri.

I picchi principali, in questa fase di inizio estate, sono previsti in direzione Sud: è il periodo in cui dal Nord Europa si scende verso l’Italia o il caldo sole del Ticino, che gli svizzero-tedeschi amano.

Aumento delle criticità in seguito all’interruzione dell’A13

Queste previsioni del traffico rischiano di diventare ancora più complesse a causa della frana in Val Mesolcina, che ha distrutto un tratto dell’autostrada A13 del San Bernardino causandone la chiusura. Secondo l’Ustra, l’ufficio federale delle strade, nel luglio 2023 sono stati circa 12’400 i veicoli che hanno percorso quotidianamente la galleria del San Bernardino in entrambe le direzioni di marcia, con picchi di oltre 24’000 veicoli. Il mese successivo, nella galleria sono transitati 13’200 veicoli al giorno.

A titolo di confronto, a luglio e agosto 2023, il San Gottardo ha visto transitare rispettivamente 26’200 e 26’500 veicoli al giorno in entrambe le direzioni, raggiungendo quota 36’700 nei momenti di maggiore intensità. L’USTRA ha annunciato la riapertura parziale del tratto chiuso a 10 luglio.

“La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente a causa della chiusura fino al 22 novembre 2024 della galleria dell’Arlberg, dovuta a lavori di ristrutturazione”, prosegue il TCS.

Lunghe code al San Gottardo

“Spesso utilizzata come strada alternativa quando si formano lunghe code sull’autostrada A2 davanti alla galleria del San Gottardo, la chiusura dell’A13 – continua il TCS – comporterà un’intensificazione del traffico e quindi ingorghi di considerevole entità lungo l’asse del Gottardo. Per quest’estate, infatti, si prevedono facilmente colonne oltre i dieci chilometri in corrispondenza dei due portali della galleria, con picchi di traffico dal venerdì al lunedì”.