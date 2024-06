Autonomia differenziata, Fontana: “La Lombardia sarà libera di correre ancora più velocemente”

“L’Aula della Camera ha definitivamente approvato il Ddl sull’Autonomia differenziata. Una notizia eccezionale per la Lombardia e per i lombardi che, sette anni fa, con un referendum, avevano espresso in maniera chiara e netta la volontà di andare in quella direzione”.

“Con l’autonomia avremo più competenze in diverse materie e potremo confermare la nostra capacità amministrativa rendendo ancora più forte la nostra regione. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolar modo il ministro Calderoli che ha dato un impulso deciso per raggiungere questo traguardo. Con l’autonomia la Lombardia sarà libera di correre ancora più velocemente!”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili social, commenta l’ approvazione del Ddl alla Camera.

“Da oggi l’autonomia regionale, con il voto finale favorevole della Camera dei Deputati, è legge – ha detto invece Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier”.

“Grazie alla spinta politica della Lega il Governo di centrodestra in soli 18 mesi ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale, dando risposta a quei milioni di cittadini che nell’ottobre 2017 con il loro voto favorevole nei referendum avevano richiesto l’autonomia per le loro Regioni: tra questi tre cittadini lombardi, che avevano messo nero su bianco questa richiesta dopo un analogo voto del consiglio regionale lombardo a maggioranza trasversale”.

“Quello di oggi è un giorno storico per chi crede nell’ autonomia dei territori: dopo decenni di battaglie, portate avanti dalla Lega, da Umberto Bossi, da Roberto Maroni, da Matteo Salvini, da decine di migliaia di militanti e sostenitori, oggi l’autonomia regionale è legge. Un grande grazie al ministro Roberto Calderoli per il suo grande lavoro quotidiano fatto in questo anno e mezzo per realizzare questa riforma nei tempi stabiliti.”