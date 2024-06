L’autonomia differenziata, è legge: via libera anche dalla Camera

Arriva dopo una lunga maratona notturna alla Camera il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull’Autonomia differenziata.

L’Aula di Montecitorio ha licenziato il provvedimento con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto: è legge.

L’autonomia differenziata approvata alla Camera rappresenta un passo significativo verso la decentralizzazione dei poteri dallo Stato centrale alle regioni.

Il disegno di legge presentato dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, mira a concedere maggiori poteri e autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta. La proposta prevede di trasferire competenze dallo Stato centrale alle Regioni in ambiti chiave. Le richieste di autonomia partono su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali, su 23 sono materie indicate dal provvedimento, tra queste anche la tutela della salute. Ci sono poi Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.

Un aspetto cruciale sarà rappresentato dai livelli essenziali di prestazioni (LEP) che dovranno essere garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione di residenza. La definizione di questi standard minimi di servizi da assicurare in tutto il territorio nazionale sarà fondamentale, poiché molto dipenderà dal livello a cui verranno fissati.

Soddisfatta la Lega che ha portato a casa un risultato importante, dopo anni di lavoro su questo tema: “L’autonomia è legge. Evviva”, ha commentato Stefano Candiani subito dopo il voto

“Oggi si consuma il secondo atto di un vergognoso scambio sulla pelle delle italiane e degli italiani” – ha dichiarato invece la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante le dichiarazioni di voto alla Camera sulla riforma dell’Autonomia.