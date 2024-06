Sabato 1 giugno il gruppo di Azione Saronno ha organizzato in Corso Italia a Saronno il suo ultimo gazebo prima delle elezioni europee.

Galleria fotografica Azione Saronno chiude la sua campagna elettorale per le europee con Maria Pia Abbracchio 3 di 3

Raccontano da Azione: “Nutrita la partecipazione dei cittadini, che hanno chiesto informazioni sul programma di Azione per le elezioni europee, hanno lasciato alcuni messaggi sul tema della sicurezza in città e – soprattutto – hanno potuto confrontarsi direttamente con Maria Pia Abbracchio, vice-rettrice dell’Università Statale di Milano e candidata per Azione al Parlamento Europeo”.

Francesco Ricca, segretario cittadino del partito fondato da Carlo Calenda: “Il gruppo saronnese di Azione è stato in grado di proporsi come una realtà nuova e interessante, ha organizzato due eventi di grande rilievo nella nostra città, sui temi dell’educazione, della formazione continua e della ricerca, potendo contare anche sulla partecipazione di due grandi esperte come l’ex ministro Elena Bonetti e la prof.ssa Abbracchio, entrambe candidate alle Europee con Azione”.

Prosegue Ricca: “La nostra sfida è quella di affrontare questioni complesse e delicate con serietà. A livello europeo, abbiamo messo in campo candidature di grande qualità per affrontare le principali questioni aperte: energia, ambiente, agricoltura, sviluppo economico, difesa comune, fisco, innovazione e lavoro. A livello cittadino, invece, in questi giorni impazza il tema della sicurezza. Anche in questo caso, c’è bisogno di un approccio equilibrato, pragmatico: occorre riconoscere e affrontare un problema oggettivo, senza nascondersi dietro un dito e, al tempo stesso, evitare di cadere in sciacallaggi di basso livello. Noi ci siamo e ci sembra che i saronnesi siano molto interessati a questo modo di fare politica”.