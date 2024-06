Battesimo civico e musica, festa della Repubblica ad Azzate “benedetta” da monsignor Delpini

La Festa della Repubblica di quest’anno è stata davvero particolare. A causa del maltempo, la cerimonia si è svolta a Villa Ghiringhelli e non come di consueto in Municipio.

Battesimo civico e musica, ad Azzate Festa della Repubblica "benedetta" da monsignor Delpini

La giornata ha avuto inizio con l’inaugurazione della mostra “A8cento”, un’esposizione che celebra i 100 anni della celebre Autostrada Dei Laghi, un simbolo di progresso e sviluppo per il nostro Paese. Il programma è proseguito con un momento solenne: l’Inno d’Italia, seguito dal “Battesimo Civico”. In questa occasione, diciassette ragazzi di Azzate, che hanno recentemente compiuto 18 anni, hanno ricevuto una copia della Costituzione Italiana. Questo gesto simbolico, accompagnato dai discorsi del sindaco Raffaele Simone, del vicesindaco Tamborini e del segretario dell’Anpi di Azzate Vittore Brunazzo, segna il loro ingresso ufficiale nella vita civica della nazione,

La giornata ha poi visto lo svolgimento del “Concerto della Repubblica”. I cori “After All” e “GiovanIn Vivavoce” si sono esibiti in una straordinaria performance musicale, un tributo alla musica e all’unità nazionale che ha saputo emozionare tutti gli oltre cento cittadini presenti. L’intera manifestazione è stata arricchita dalla Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini, la cui presenza ha conferito ulteriore solennità e significato a questa giornata di celebrazione e riflessione.