Bottigliate fuori dalla discoteca: giovane ferito a Vergiate

Un giovane di 22 anni è stato ferito in modo serio all’esterno di una discoteca di Vergiate nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato colpito da una bottiglia rotta utilizzata come arma da taglio nel corso di una rissa avvenuta intorno alle 3 di notte, nei pressi della statale del Sempione, al di fuori di un noto locale da ballo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gallarate che sono al lavoro per ricostruire esattamente l’accaduto. La persona ferita è stata soccorsa da un’ambulanza giunta in “codice rosso” ed è stata trasportata d’urgenza al Circolo intorno alle 4. Come detto però, stando alle informazioni in ambito sanitario, non sarebbe in pericolo di vita.