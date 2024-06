Cade una pianta in centro a Gallarate, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16 di lunedì 3 giugno a Gallarate, per un albero caduto in corso 25 aprile, in zona stazione.

Piantato negli anni Ottanta, l’albero ha ceduto improvvisamente, per fortuna senza urtare persone presenti (a fianco ci sono esercizi commerciali). Colpita invece una vettura parcheggiata. (Articolo corretto e aggiornato alle ore 20.00)

Il successivo taglio è stato curato appunto da una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento del Sempione.

I vigili del fuoco eseguono decine di interventi di taglio pianta ogni anno, in particolare in occasioni di forti piogge e vento: sono interventi di messa in sicurezza, quando le piante su strada o a bordo strada minacciano l’incolumità pubblica.