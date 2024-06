Cantello Belfortese, la stagione “delle prime volte” è da incorniciare

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Potremmo definirla la stagione delle prime volte. In tanti ambiti e contesti. Quella appena andata in archivio è una stagione che a Cantello ricorderanno per tanto tempo. A cominciare dal numero di ragazzi iscritti, oltre 150, numeri che per alcune società non rappresentano nulla ma che dalle parti di via Santa Rita da Cascia non si erano invece mai visti prima.

L’unico rammarico di una stagione da incorniciare non essere riusciti a chiudere tutta la “filiera delle annate”, un aspetto che con la nuova stagione invece dovrebbe essere aggiustato senza grossi problemi. Anche perché le novità messe in campo dalla dirigenza e dall’Amministrazione comunale sono di quelle che sicuramente faranno felici anche i genitori più protettivi: quelli del «se piove niente allenamento». Nessuno spoiler per ora ma le novità come detto saranno sicuramente un upgrade logistico non da poco.

Ma torniamo alla stagione appena conclusa che non è fatta solo di numeri ma anche e soprattutto di esperienze, del gruppo, del sorriso sulle labbra di grandi e piccini. Con i primi felici di aver fatto la scelta giusta e con i secondi sempre presenti su quel manto verde che ti fa star bene. Dai piccoli amici ai pulcini, dagli esordienti ai giovanissimi, nessuno escluso. Una stagione che ha visto “i grandi” mantenere la prima categoria, i giovanissimi 2009 vincere il campionato provinciale e in generale a tutto il settore giovanile di crescere calcisticamente ma soprattutto a livello sociale grazie alla guida di allenatori formati e preparati, attenti anche al più piccolo dettaglio “extracampo” per il benessere dei propri ragazzi.

A Cantello un’altra prima volta è coincisa con l’organizzazione di un torneo internazionale che ha visto squadre da tutta Italia e anche dall’estero sfidarsi per la “soccer pro experience”. Ma anche i tornei casalinghi di maggio hanno richiamato sul “centrale” oltre 50 squadre tra pulcini ed esordienti. Ciliegina sulla torta di una stagione che rimarrà per tanto tempo nella mente la “tre giorni” di Verona dove gli esordienti 2012 e i pulcini 2013 e 2014 hanno sfidato squadre di tutta Italia; ottimi i risultati ottenuti sul campo ma soprattutto l’esperienza che i ragazzi hanno maturato lontano da casa. Una “trasferta” di sport e divertimento che sicuramente verrà replicata nei prossimi anni.

Ora gli occhi e le energie sono già rivolte alla nuova stagione. Ad inizio luglio ci saranno gli open day. Tante le richieste già pervenute di atleti che vogliono venire a provare. E se qualcuno poi si fermerà dalle parti di Cantello siamo sicuri che non resterà di certo deluso. Appuntamento il 1 e l’8 luglio dalle 18 alle 19:30 per le annate dal 2007 al 2011. Il 2 luglio sarà poi la volta dei 2014 e 2015 dalle 17:30 alle 19. Il 3 luglio categorie 2012 e 2013 sempre alle 17:30. Si chiuderà questa prima tornata di porte aperte il 4 luglio con le annate dal 2016 al 2020. Per chi non potesse partecipare nessun problema. A settembre ci saranno altre giornate simili per poter vivere sulla propria cosa significa “GIOCARE PER IL CANTELLO”. Buona estate a tutti.