Car Sales Advisors: innovazione e professionalità nel noleggio auto a Varese

Uno staff giovane ma preparato, una struttura solida con diversi anni di esperienza alle spalle, la possibilità di scegliere la propria vettura direttamente in concessionario, un backoffice in grado di rispondere a ogni quesito e di seguire passo dopo passo le pratiche di ogni cliente. A Varese c’è una strada tracciata per chi vuole scegliere di noleggiare l’automobile, Car Sales Advisors, realtà che ha sede in via Piermarini e che garantisce ai propri clienti l’attenzione massima in tutti i passaggi necessari.

Car Sales Advisors è nata sei anni fa, ma dal settembre scorso ha modificato e ampliato la propria attività, allestendo una offerta che comprende il noleggio di mezzi e vetture sia a lungo termine, sia a medio e breve termine, la compravendita dei veicoli, i servizi di leasing e di assicurazione. Una copertura a 360 gradi anche grazie alla collaborazione con diverse agenzie di pratiche auto per completare ogni passaggio.

«Uno dei nostri punti di forza – spiega Emanuele Riboli – è quello di garantire la massima disponibilità nei confronti del cliente. Attraverso il sito è possibile farsi un’idea delle nostre proposte, ma quello in cui crediamo fermamente è il contatto personale: solo attraverso il confronto possiamo definire al meglio esigenze e proposte. Per questo i nostri uffici sono aperti per chi desidera un rapporto più stretto e per chi preferisce essere guidato passo dopo passo in questa operazione di scelta. Grazie alla collaborazione strategica con concessionarie del territorio, offriamo la possibilità di vedere e provare l’auto prima di decidere: questo non si può fare “online”. L’obiettivo di CSA è quello di definire con chiarezza le esigenze del cliente e le possibilità concrete di realizzarle: è un percorso molto complesso e arrivare all’obiettivo offre grande soddisfazione».

Car Sales Advisors si rivolge principalmente ad aziende e professionisti, più sensibili alle tematiche del risparmio e del rischio, ma ha sviluppato una propria linea di offerta anche per i privati.

Le linee di servizio riguardano sia le automobili sia veicoli commerciali: dai normali furgoni a quelli cassonati, refrigerati, fino ad arrivare a veicoli particolari e specifici. Grazie alla propria rete di collaborazioni, l’azienda varesina è in grado di trovare veicoli in tempi brevi, ragionevoli e condivisi con il cliente. Per tutti questi motivi CSA è stata scelta da CNA Varese come proprio partner di mobilità.

«Un altro aspetto di estrema importanza, che i clienti dimostrano di apprezzare molto, sono le spiegazioni dettagliate che la nostra struttura fornisce prima di prendere la decisione di noleggiare un’auto o un altro mezzo» spiegano Sara Vezzaro e Beatrice Mollo che si occupano del back office. «Il prezzo che noi forniamo è concorrenziale ma soprattutto comprende diverse variabili che illustriamo in modo chiaro e sincero al cliente prima che prenda una decisione: la nostra principale attenzione è che assuma una decisione consapevole sia per quanto riguarda le variabili dell’accordo economico sia per la disponibilità dei veicoli».

Tra i servizi offerti da Car Service Advisor c’è per esempio la possibilità “dell’anticipo zero”: sono particolarmente interessate le aziende che in questo modo evitano di immobilizzare fondi che possono invece investire nei propri obiettivi. Il noleggio a lungo termine consente inoltre di avere un prezzo fissato per tutta la durata dell’accordo e comprende tutti i costi, quali: il bollo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli pneumatici, il veicolo sostitutivo in caso di necessità, la Kasko totale, l’assicurazione sul condicente (PAI), su cristalli, furto e incendio e atti vandalici. Sempre riguardo all’assicurazione, c’è da dire che il noleggio è anche una forma di protezione della classe di merito e che mette al riparo da aumenti dovuti all’adeguamento delle tariffe o ai sinistri. Infine, ma non da ultimo, il noleggio mette al riparo da qualsiasi rischio, anche quello non assicurabile, per esempio dal fermo del veicolo dovuto ad un guasto meccanico.

COSA AVVIENE QUANDO SI CONTATTA CAR SALES ADVISORS?

Quando un cliente decide di contattare la struttura, il primo colloquio è dedicato a comprendere le necessità del cliente stesso. Ovvero il tipo di veicolo da scegliere, la durata dell’accordo, i chilometri annui percorsi. Nel successivo appuntamento sono sottoposti al cliente preventivi dettagliati “ritagliati” in base alle sue richieste. Si costruisce un vestito su misura e perciò, tutto può ulteriormente essere ricalcolato e rivisto. Chi lo desidera può richiedere un test drive in concessionaria per visionare e provare il veicolo che si intende noleggiare. Car Sales Advisors procederà quindi a “bloccare” la vettura e a farla consegnare al cliente, occupandosi poi di tutti i passaggi burocratici necessari.

Al termine del periodo di noleggio, Car Sales Advisors propone tre diverse possibilità: riscattare il veicolo al prezzo di mercato, noleggiare nuovamente la stessa vettura oppure uscire dall’accordo dando così al cliente la possibilità di fare una nuova scelta.

CONTATTI

CSA – Car Sales Advisors Srls

Via Giuseppe Piermarini, 26, 21100 Varese VA

T: 375 836 2652

@: info@carsalesadvisors.com

Sito | Facebook | Instagram