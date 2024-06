Caravate, l’appello ai cittadini per superare il quorum

La campagna elettorale nei comuni in cui si presenta un solo candidato sindaco è differente dagli altri. In questi casi – ce ne sono 10 in provincia in questa tornata elettorale – l’appello principale è per spingere i cittadini al voto.

Perché un sindaco, in questi casi, venga eletto (l’alternativa è che il Comune venga affidato a un commissario prefettizio per l’ordinaria amministrazione) è necessario che si rechi alle urne il 40% degli aventi diritto al voto. Non fa eccezione Caravate dove l’unica lista – Vivere Caravate – che sostiene il sindaco uscente Nicola Tardugno ha redatto un volantino con, all’interno, proprio l’appello per andare a votare.

La comunicazione sarà recapitata in queste ore nelle buche delle lettere dei cittadini; ve la riportiamo integralmente.

Care Caravatesi e Cari Caravatesi,

il mandato conferito cinque anni fa volge al termine e, anche questa volta, ci appelliamo al vostro senso di responsabilità per garantire una continuità di intenti nell’amministrazione della nostra Comunità.

Intendiamo proseguire il lavoro svolto sinora, sempre sotto il simbolo di VIVERE CARAVATE, già noto negli ultimi venticinque anni: una lista civica, affrancata da qualsiasi tema partitico e politico, con al centro l’interesse per il paese e per i suoi abitanti.

Il Vostro voto, come previsto dall’articolo 48 della Costituzione “è un dovere civico”, che, se esercitato o meno nelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, comporta due conseguenze diverse:

fare amministrare il proprio Comune da persone che lo vivono ogni giorno, conoscendone necessità mediante contatto diretto coi Concittadini, pianificando gli investimenti che si vogliono effettuare sul territorio;

lasciare ad un soggetto terzo, il Commissario Prefettizio, la mera gestione ordinaria, al fine di accompagnare il Comune a nuove consultazioni elettorali ad almeno un anno di distanza.

Un anno in cui non ci potranno essere investimenti, adesione a bandi o decisioni che impegnano l’ente nel medio-lungo termine, lasciando di fatto il paese fermo ed immobile.

Il superamento del quorum di legge sarà la nostra sfida, ancora una volta, per questa tornata elettorale: continuate a darci la vostra fiducia e noi la ripagheremo col massimo impegno, perché la nostra Comunità merita una guida alla quale ci si può rivolgere in maniera aperta e collaborativa, con dialogo e partecipazione, proprio come fatto nei cinque anni trascorsi.

Il gruppo lista civica

VIVERE CARAVATE