Carnago, la signora Maria vota a 99 anni

Come si temeva, l’affluenza dei votanti alle elezioni europee 2024 è stata tutt’altro che alta, ma non mancano – in provincia di Varese – le storie curiose e a loro modo esemplari. Ieri vi abbiamo parlato di quanto accaduto a Malnate, dove nonna Tina si è recata ai seggi a 101 anni spiegando di sentire la responsabilità di partecipare alla consultazione.

Una storia simile arriva da Carnago dove la protagonista ha 99 anni: è la signora Maria che si è recata regolarmente alla cabina elettorale nel seggio numero 2 per esprimere le proprie preferenze. E ha voluto posare sorridente con la scheda appena ricevuta.