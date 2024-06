Chiuso per una settimana il Cup della Casa di Comunità di Sesto Calende

Da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno il Cup della Casa di Comunità di Sesto Calende di largo Cardinal Dell’Acqua resterà chiuso.

Per evitare disagi si ricorda che il Cup dell’Ospedale di Angera sarà regolarmente aperto.

Di seguito gli orari degli sportelli del CUP di Angera – Via Bordini 9

padiglione C, piano terra:

lunedì-venerdì 8.15-12.30 (sportello unico – prenotazioni – pagamenti – ritiro esami – scelta revoca del medico – esenzioni – pin-puk)

lunedì-giovedì 12.30-16.00 solo per prenotazioni – ritiro esami – pagamenti (CUP)