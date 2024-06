Cocaina e denaro contante: la Polizia di Varese arresta due persone

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Varese con l’accusa di essere spacciatori al dettaglio di cocaina con una rete di clienti sia in città sia in provincia. A condurre le indagini è stata la Sezione Antidroga della Squadra Mobile che nel corso degli accertamenti ha individuato una abitazione sospetta in una località del Varesotto non comunicata dagli inquirenti.

Dopo una serie di appostamenti nei pressi dello stabile, e dopo aver riscontrato movimenti sospetti delle due persone di origine albanese, i poliziotti hanno fermato uno dei due giovani a bordo della sua autovettura. La perquisizione successiva ha permesso di rinvenire due dosi di cocaina confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio.

Un riscontro che ha fatto scattare l’accertamento anche sul secondo sospettato, fermato all’uscita dell’abitazione: gli agenti hanno quindi provveduto a entrare nell’appartamento per una perquisizione domiciliare con la quale sono state trovate 155 dosi di cocaina, anche queste pronte per lo smercio. Oltre alla droga i poliziotti hanno trovato denaro contante per circa 14mila euro, probabilmente provenienti dall’attività di spaccio.

Cocaina e denaro sono quindi stati immediatamente sequestrati mentre i due giovani sono stati arrestati per il reato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Dopo l’udienza di convalida i due sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione per le pratiche di rimpatrio.