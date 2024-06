Comune di Somma Lombardo e sindacati firmato il protocollo d’intesa sul tavolo di monitoraggio delle risorse PNRR

È stato firmato oggi, 24 giugno 2024, in comune a Somma Lombardo il protocollo d’intesa per l’istituzione di un tavolo volto a monitorare l’impiego delle risorse attuative il piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e dei fondi delle politiche di coesione europee e nazionali tra la Città di Somma Lombardo e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Confederali territoriali.

La firma arriva sulla scia dell’Alleanza per la ripartenza del luglio ’21 e del protocollo sottoscritto nel gennaio ‘23 fra Anci e Cgil Cisl e Uil per promuovere la partecipazione delle amministrazioni locali nei progetti di investimento legati al PNRR e ai fondi strutturali europei 21-27, in un’ottica di governance partecipata e condivisa.

La funzione del tavolo è quella promuovere un confronto fra le parti, nel rispetto dei ruoli e delle competenze indicate dalle normative vigenti per diffondere le informazioni sul piano a livello territoriale, contribuire alla sua puntuale realizzazione e creare una collaborazione funzionale per l’attuazione dei progetti per un effetto di crescita economica e sociale.

Il PNRR prevede il coinvolgimento diretto del comune di Somma Lombardo come soggetto attuatore nella realizzazione di 20 progetti per euro 12.557.638,66 entro il 2026. Le azioni promosse con il PNRR saranno coordinate con le risorse dei fondi strutturali europei (PR FSR e FSE+) e con gli investimenti del fondo per lo sviluppo e la coesione al fine di rafforzare le sinergie e la complementarità nel raggiungimento degli obiettivi comuni di coesione.

Il tavolo è composto: dal Sindaco di Somma Lombardo e/o dagli Assessori delegati; dalla Segreteria /o Dirigenti di riferimento delegati; da un Rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali CGIL Varese CISL dei Laghi UIL Varese / integrato con rappresentanti di categoria.

Ecco alcune dichiarazioni:

Stefano Bellaria, Sindaco di Somma Lombardo: «La città di Somma Lombardo grazie ad una proficua e preziosa sinergia fra Amministrazione, uffici e funzionari e collaboratori, che ringrazio vivamente, ha ottenuto lusinghieri risultati, con il finanziamento di ben 20 progetti direttamente al Comune, per un valore totale di oltre 12 milioni e mezzo di euro, solo citando quelli gestiti direttamente dal nostro comune. Sarebbero molti di più se considerati quelli realizzati in collaborazione con altri comuni, altri ambiti distrettuali o a livello regionale e nazionale. È molto importante il lavoro di collaborazione per il monitoraggio che avverrà in accordo con le rappresentanze dei lavoratori e dei cittadini. Infine, siamo davvero orgogliosi che questo sia il primo protocollo del genere firmato in provincia di Varese».

Stefano Aliprandini, assessore ai Servizi Sociali comune di Somma Lombardo: «La sottoscrizione di questo accordo promuoverà l’istituzione di un tavolo di confronto fra le forze sindacali e amministrazione per verificare l’andamento delle progettazioni del PNRR con la verifica delle ricadute sociali. Contiamo che l’unione delle forze per raggiungere obbiettivi comuni possa migliorare efficacia ed efficienza di tali interventi».

Giampiero Camatta, segretario SPI CGIL Varese contrattazione sociale: «La firma dell’accordo è molto importante perché non solo fa parte della contrattazione sciale che facciamo sul territorio ma con l’amministrazione comunale di somma portiamo a compimento un percorso che mette al centro le risorse derivanti dal PNRR ma pone l’attenzione su problematiche emerse proprio dal territorio, l’aumento dei bisogni, come la richiesta di progetti di housing sociale e inclusione sociale. Tematiche

fondamentali per i pensionati e per le persone fragili».

Francesco Vazzana, responsabile politiche sociali CGIL Varese: «Siamo molo soddisfatti di essere arrivati alla sottoscrizione dell’accordo il primo nella provincia di Varese innovativo perché consolida le relazioni sindacali fra comune e organizzazioni sindacali su temi fondamentali come le voci di spesa riconducibili sia al PNRR sia ai fondi europei, Auspichiamo che questo sia il primo passi e che poi si possa continuare a incontrarci in maniera cadenzata per verificare il prosieguo dei progetti comunali».

Paola Gilardoni, segretaria Cisl dei Laghi: «L’accordo è importante perché valorizza una governance partecipata dalle parti sociali e nel contempo riconosce le opportunità che derivano dall’implementazione dei progetti finanziati dal recovery fund in

forma complementare con il finanziamento dei fondi delle politiche di coesione, fondi strutturali e politiche di coesione nazionale. Elemento interessante che la valutazione dei progetti considera anche l’esito e l’impatto sociale ed economico che deriverà dallo sviluppo di questi programmi rispetto alla comunità».