Controllo di vicinato a Casale Litta: l’avvio previsto per settembre

Sul territorio di Casale Litta si sono verificati svariati episodi di vandalismo e furti ai danni di strutture d’iInteresse pubblico, di culto e strutture private; come è ben risaputo, si sono verificati fenomeni di spaccio e di criminalità all’interno dei nostri boschi, che limitano di fatto, la libera mobilità dei cittadini, rendendo forte il senso di incertezza e la sensazione di mancanza di sicurezza e di controllo sul territorio.

«Punto fondamentale dell’azione del Gruppo Consigliare Alleanza per Casale Litta è quello di porre enfasi su politiche di sicurezza pubblica e di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione sulle misure di prevenzione che, se correttamente applicate, possono risultare più efficaci nel limitare il verificarsi di episodi criminosi e rendere più sicuro il nostro territorio – ha dichiarato Katia Cenci, capogruppo Alleanza per Casale Litta – Ieri, 26 giugno, nel corso del consiglio comunale, durante la discussione sul tema di sicurezza urbana, il sindaco ha informato che, dopo oltre un anno dall’approvazione della mozione presentata dal Gruppo Consiliare Alleanza per Casale Litta e con deliberazione del consiglio comunale, si sono mossi i primi passi per la sottoscrizione del Piano d’Intesa con la Prefettura di Varese, atto all’introduzione del Controllo di Vicinato sul territorio Comunale, dove si concretizzerà intorno ai primi di settembre, come dichiarato dal Sindaco in sede Consiliare».

«Come capo gruppo di opposizione – ha aggiunto Katia Cenci – manifesto la nostra piena soddisfazione, con l’unico rammarico dell’inesistente volontà del Sindaco e Giunta Comunale a collaborare con il Gruppo Consigliare Alleanza per Casale Litta, il quale ha operato senza contattarci ed avvisarci dell’avvio dei lavori e in sede consiliare. il Sindaco ha accusato pubblicamente il consigliere Katia Cenci della mancata collaborazione, nuovamente offerta la nostra collaborazione sono fiduciosa che in futuro lo spirito di collaborazione del Gruppo di Maggioranza sia più efficiente volto per il raggiungimento di un fine ed obiettivo comune, concretizzato in una maggior sicurezza dei Cittadini» conclude Katia Cenci, CapoGruppo AcL.