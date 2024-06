“Corri sotto la Rocca”, doppio appuntamento sui pratoni di Angera

Sport protagonista questo fine settimana ad Angera. Domenica 9 giugno è in programma la sesta edizione di Corri sotto la rocca, gara Podistica e di Nordic Walking nello scenario della cittadina sul Lago Maggiore e sulle distanze di 5 e 10 chilometri. L’evento, inserito nel circuito del Piede d’Oro di Varese 2024, è aperto a tutti gli appassionati. Il ritrovo è fissato per le 7.30 alla Tensostruttura lungolago di Angera che questo weekend ospita la Festa delle scuole. Le gare prenderanno il via alle ore 9.00.

Le iscrizioni alla manifestazione sono aperte la mattina della gara fino alle 8.45. Info qui

L’evento per i bambini

Torna quest’anno anche la “Corri e pedala sotto la Rocca“, la manifestazione sportiva dedicata ai più piccoli. Sabato 8 giugno, alle ore 14.00, sono in programma le gare aperte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni. Il ritrovo è previsto per le ore 14.00, con partenza alle 14.30. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del Comitato Genitori www.comitatogenitori.com o contattare Massimo al numero 3934525857 o via email all’indirizzo scalercio2@alice.it