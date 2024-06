Coworking al Montevecchio, consulta ed educativa di strada tra le idee dei giovani per Samarate

Musica e fotografia hanno animato venerdì la serata a Villa Montevecchio a Samarate organizzata da Giovamenti, la lista dei giovani under 35 a sostegno di Alessandro Ferrazzi, candidato del cetrosinistra.

Un momento con dj set e due mostre fotografiche, quasi ad anticipare due temi, quello dell’espressione giovanile e quello della cura degli spazi di aggregazione.

«All’interno del programma ci sono diverse iniziative per ritrovare la partecipazione giovanile, vera e forte, e per un coinvolgimento che manca da tanto tempo, perché i ragazzi possano esprimere i propri desideri, bisogni, le proprie insoddisfazioni».

Da questo punto di vista appunto l’idea di Giovamenti è di costituire un gruppo di giovani (tra venti e trent’anni) che faccia da riferimento e da punto di contatto tra i più giovani e l’amministrazione.

Oltre a dj set e musica, sono state allestite due diverse mostre: una sul degrado a Samarate, l’altra con gli scatti di un giovane fotografo svedese.



Nel frattempo in questa ultima settimana di campagna elettorale Ferrazzi completerà il giro delle frazioni “minori” di Samarate: dopo gli incontri a Cascina Costa, Lottizzazione Barlocco e Cascina Elisa, si chiude a Cascina Tangitt.

I. Promozione della cultura e della socialità

• Spazi per giovani: trasformare strutture pubbliche in punti di ritrovo per iniziative culturali e sociali.

• Tavolo giovani: istituire un tavolo giovani per dare voce alle proposte giovanili.

• Educativa di strada: riattivare il servizio per prevenire il disagio giovanile.

Educazione e crescita civica

• Consiglio comunale dei ragazzi: promuovere la cittadinanza attiva.

• Prevenzione e recupero dei giovani isolati: creare spazi sicuri per prevenire l’isolamento sociale e promuovere il dialogo e la condivisione fisica del tempo e delle esperienze.

Sport e benessere

• Consulta dello sport: ripristinare la consulta per coordinare eventi sportivi.

• Infrastrutture sportive: migliorare le strutture esistenti.

Continua della lista giovani democratici

• Rivalutazione della villa Montevecchio

o Spazi di studio e coworking: creare aule studio e sale coworking.

o Eventi culturali e sociali: promuovere conferenze, caffè politici, musica e arte.

o Partecipazione giovanile: coinvolgere i giovani nella pianificazione degli eventi.

• Rivalutazione del parco Primerano

o Collaborazione con Leonardo Spa: sviluppare un progetto serio e condiviso.

o Area feste e eventi: creare un’area feste per eventi comunitari e giovanili.

o Polo attrattivo: rivitalizzare la zona come punto di aggregazione.

o Iniziative per la collaborazione comunitaria

Villa Montevecchio e parco Primerano sono modelli per la riqualificazione degli spazi pubblici, promuovendo la cooperazione tra tutte le frazioni e associazioni giovanili.

• Sfruttare il gemellaggio con Yeovil

o Scambi culturali: favorire la conoscenza reciproca tra i giovani di Samarate e Yeovil.

o Stage e tirocini: offrire esperienze professionali internazionali.

o Eventi congiunti: promuovere attività sportive, musicali e artistiche.

o Progetti di volontariato: collaborare su iniziative sociali e ambientali.

Tornare a mettere i giovani nelle condizioni di far fruttare al massimo il proprio potenziale per costruire una comunità più forte, sicura e inclusiva.