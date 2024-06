Cristian Filieri ribatte a Frigeri: “Discutere di rifiuti, viabilità e politiche sociali non è polemica, è politica”

Cristian Filieri, candidato sindaco della lista Castiglione Civica, ribatte al post con cui ieri la lista Insieme per Castiglione di Giancarlo Frigeri, pur senza fare nomi e cognomi, chiedeva di mettere fine “ad attacchi diffamatori e offensivi, mirati a coprire una mancanza di idee, visione e progetti”.

«Con riferimento agli ultimi post apparsi sui social della lista avversaria, ritengo sia necessario in questo ultimo giorno di campagna elettorale prendere le distanze nuovamente da ogni forma di violenza e di odio – dice Filieri – Chi ci conosce sa bene che sono sentimenti che non ci appartengono. Ancora una volta, però, non meglio precisati episodi vengono gratuitamente attribuiti alla lista Castiglione Civica e strumentalizzati ai fini di una campagna elettorale che abbiamo sempre voluto mantenere su temi programmatici. La mia formazione professionale mi porta ad analizzare dati e documenti e ragionare partendo da questi, non dando certo peso a voci e illazioni».

Filieri riporta il dibattito tra le due liste nell’alveo del normale confronto tra avversari politici: «Aprire una discussione su temi quali la gestione dei rifiuti, la viabilità, le politiche sociali, ambientali e culturali, il bilancio comunale e gli investimenti futuri, non può prescindere dalla lettura degli atti comunali e di conseguenza di quanto fatto fino ad oggi dall’amministrazione uscente. E questa non è certo polemica, questa è politica».