Da Milano a Malpensa, il progetto “Fili” ridisegna le stazioni green

«Oggi si entra nel vivo dell’operatività di Fili, il grande progetto di rigenerazione urbana che cambierà il volto dell’asse Milano-Malpensa. Con la promozione dell’Accordo di Programma, che sarà sottoposto a procedure di valutazione ambientale, si avvia infatti l’iter procedurale di un intervento innovativo che riguarderà la stazione di Cadorna e non solo tramite la realizzazione della copertura dei binari, l’ampliamento del Parco Sempione e la sperimentazione di tecnologie innovative con il Politecnico di Milano per migliorare la qualità dell’aria», sottolinea Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche.

Oggi il via libera in Giunta che ha riguardato la promozione dell’AdP (Accordo di Programma) relativo all’intervento milanese “FILI Cadorna-Fabbrica dell’Ossigeno”.

Il progetto si inserisce nel più ampio ambito di rigenerazione urbana nel nord-ovest della Lombardia, che prevede la riqualificazione dei principali nodi del trasporto ferroviario: Cadorna, Saronno, Busto Arsizio e Malpensa. Un disegno che si accompagna a interventi di “ricucitura” urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale.

Cosa prevede il progetto FILI di Ferrovie Nord

GLI INTERVENTI TRA MILANO E MALPENSA – Fili è un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord, che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale.

Il progetto interessa l’asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si presenterà come un’intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità. I luoghi toccati dall’intervento saranno le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti, con un intervento che arriverà a interessare progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati all’interno della Lombardia.

LA SUPERSTRADA CICLABILE DI 54 KM – Fili comprende inoltre la piantumazione di migliaia alberi in circa 41.000 ettari attraverso 24 Comuni, la creazione di una superstrada ciclabile di 54 km fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa e la realizzazione di una Foresta Sintetica Pensile presso la stazione Milano Cadorna, che produrrà ossigeno per la città di Milano.

I numero del progetto FILI

– 188.300 mq area delle stazioni interessata pari a 722 campi da tennis.

– 2 milioni mq – superficie totale del progetto, pari 1600 piscine olimpioniche.

– 54 km – lunghezza della superstrada ciclabile Milano Cadorna – Malpensa.

– 72.000 mq – superficie della Foresta Sintetica Pensile, pari a 6 volte il Duomo di Milano.

– 41.000 ettari piantumati nei Comuni coinvolti, pari a una dimensione maggiore del Lago di Garda.

– 4 centri di connessione lungo l’asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il video dell’inaugurazione dello stand in piazza Monte Grappa a Varese, ad ottobre, per la terza tappa del Road Show di Fili, organizzato per er permettere ai cittadini di conoscere più da vicino, anche attraverso un’esperienza immersiva e strumenti interattivi, i sei interventi che cambieranno il volto dell’asse Milano-Malpensa.