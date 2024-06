Da Nadia Cannito una lettera ai malnatesi verso le elezioni

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Nadia Cannito in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno a Malnate.

Cara concittadina, caro concittadino,

con emozione ti scrivo per parlarti direttamente della mia candidatura a Sindaco per Malnate!

Sono Nadia Cannito, classe 1975, e da sempre sono una convinta cittadina di Malnate, città dove mi sono sposata con Gianni e dove abbiamo scelto di vivere con nostra figlia Lara e dove risiede tutta la mia famiglia fin da quando ero piccola.

Tanti cittadini già mi conoscono sia per la mia attività professionale: sono insegnante di Lettere presso la scuola secondaria di primo grado E. Fermi di Venegono Inferiore, e ho insegnato per diversi anni anche nella scuola secondaria di Malnate.

La mia esperienza amministrativa inizia nel 2019 quando sono stata eletta consigliere e da allora ricopro la carica di Assessore al Bilancio con delega alla Città dei Bambini nell’attuale giunta di Malnate.

Il mio impegno però era già iniziato nel 2016 come difensore civico dei bambini e degli adolescenti sempre per il Comune di Malnate, nel 2017 come presidente del Comitato Genitori della scuola secondaria di primo grado di Malnate e membro direttivo AGM (Associazione Genitori Malnate).

“La scelta di candidarmi nasce dalla volontà di realizzare un progetto nuovo per la mia città, dove sono nata e cresciuta e dove ho scelto di vivere. Grazie alla mia esperienza amministrativa, mi sono resa conto di come si possa realmente incidere sulla qualità di vita delle persone. Malnate ha delle potenzialità che sono ancora inesplorate e che, se gestite in modo consapevole, potranno portare valore alla città e a tutti i malnatesi.

Voglio mettere a disposizione della nostra città e di tutti i suoi cittadini il mio impegno, il mio entusiasmo ma soprattutto le mie competenze e, anche grazie al supporto della squadra motivata e unita che mi sostiene, rendere Malnate una città da vivere”

Persone, territorio, sicurezza e servizi sono alcuni dei punti cardine e cuore pulsante del nostro programma, che ho costruito insieme alle molte persone che hanno deciso di sostenere la mia candidatura e il mio progetto per Malnate anche candidandosi nelle liste della mia coalizione.

Vogliamo una Malnate capace di fare emergere le sue potenzialità, di offrire servizi, cultura, svago e benessere per tutti; una Malnate in cui ognuno possa sentirsi parte di una comunità, in cui si trovi un equilibrio tra parcheggi e piste ciclabili, tra frazioni e centri storici. Vogliamo una città in cui le persone possano studiare, lavorare, divertirsi e costruire il loro futuro; in cui bambini, giovani, adulti e anziani possano vivere i loro spazi e trovare opportunità di crescita e di condivisione.

Tutto questo, e molto di più, sarà possibile grazie al tuo supporto e alla tua partecipazione come elettore, esercitando un diritto fondamentale: il voto!

Le elezioni, sia amministrative che europee, si terranno sabato 8 giugno dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e domenica 9 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Ti invito a sostenermi con la tua partecipazione e il tuo voto, mettendo una “X” su Nadia Cannito per Malnate- Città da Vivere.

Ti ringrazio fin d’ora per il tuo supporto,

Nadia Cannito