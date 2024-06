Da Rancio Valcuvia a Cocquio Trevisago: 17 chilometri nel Parco del Campo dei Fiori

Un trekking di 17 chilometri attraverso paesaggi naturali e borghi storici vi attende da Rancio Valcuvia a Cocquio Trevisago. Un percorso, questo, che attraversa il cuore del Parco del Campo dei Fiori, offrendo un’esperienza autentica per gli amanti della natura e degli itinerari panoramici.

IL PERCORSO

Dopo solo due chilometri dalla partenza da Rancio Rancio si incontra Cavona e da lì in un’ora e mezzo si arriva a Castello Cabiaglio percorrendo il sentiero del Parco del Campo dei Fiori per poi proseguire fino a Orino. Si cammina fino a Cerro di Caldana e ci si può fermare per uno spuntino al circolo di Orino. L’ultimo tratto è altrettanto bello e si scende rapidamente a Cocquio Trevisago, dove si può riprendere il treno per Varese. Tutto il percorso è su sentieri del Parco del Campo dei Fiori e su parte dell’anello Valcuviano.

PERCHÈ FARLO

Il percorso offre panorami suggestivi, borghi caratteristici e un itinerario sicuro. Nonostante la sfida dei 500 metri di dislivello, l’esperienza è gratificante. Rancio Valcuvia, inoltre, è facilmente raggiungibile tramite le stazioni di Cocquio-Trevisago o con il bus di linea per Rancio Valcuvia.