Dalla finale di Masterchef alla finale dell’Isola dei famosi: Edoardo Franco conclude al quinto posto la sua avventura

E’ stato uno dei più amati partecipanti all’Isola dei Famosi 2024, dopo essere stato il primo vincitore varesino di Masterchef: Edoardo Franco è arrivato fino alla finale del notissimo reality show di Canale 5,che si è concluso nella serata del 5 giugno, anche se è uscito per primo tra i 5 finalisti arrivati in fondo alla gara di sopravvivenza per vip.

Edoardo si è imposto come uno dei naufraghi che più di altri hanno saputo interpretare il proprio ruolo, con saggezza, capacità di fare gruppo e umanità. Uno degli episodi più importanti, quello che gli ha letteralmente cambiato i connotati, è avvenuto nella puntata del 26 maggio, quando ha deciso di sacrificarsi per il gruppo accettando di rasare completamente i suoi capelli per consentire agli altri naufraghi di potersi godere una cena dopo più di un mese trascorso sull’Isola.

La sua ricompensa in quell’occasione è stata l’incontro con la sua compagna Valentina, e un completamente nuovo look quasi più carino dopo la sua improbabile frangetta.

Con lui, sono arrivati all’ultima puntata Aras Senol (attore turco protagonista di Terra Nostra), il ballerino Samuel Peron, l’inviato di Stiscia la Notizia Edoardo Stoppa, il modello e vincitore dell’Isola dei Famosi spagnola Artur Dainese, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, rappresentante delle persone non conosciute. Edoardo Franco ha perso all’inizio il televoto contro Aras ma, prima di abbandonare l’Honduras, ha avuto una sorpresa dal padre, Enrico, che si è finto un cameraman per raggiungerlo sull’isola, con i capelli rasati come lui, per fargli compagnia.

Dopo di lui sono usciti prima Alvina e poi Edoardo Stoppa – un vero survivor, capace di accendere il fuoco per ben 4 volte, instancabile nel procurarsi il cibo ed aiutare a mantenere la calma di tutto il gruppo – lasciando la finalissima a Samuel ed Aras. A vincere, alla fine, è stato Aras, che ha sfidato non solo la vita sull’isola ma anche la sua non conoscenza dell’italiano: e le parole che ha imparato le deve al varesino Edoardo Franco, che gli è stato in questi due mesi vicino e amico, e che Aras ha definito “come un fratello”.