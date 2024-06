Davide Tamborini ottiene la terza riconferma a sindaco di Mornago

Davide Tamborini e la lista Viviamo Mornago hanno vinto le elezioni comunali 2024. Il sindaco trova così la terza riconferma alla guida dell’amministrazione mornaghese con un risultato netto: «sono contento per finalmente il lavoro fatto sta pagando, io posso solo dire che sono a disposizione di tutti per proseguire il lavoro e completare i progetti. Ringrazio per la fiducia tutti i nostri elettori e i cittadini per la partecipazione al voto”.

La conta ufficiale dei voti dice che il sindaco Tamborini ha trovato la riconferma con 1.528 voti e il 62,5%. Lo sfidante Alessandro Montin con la lista La Tua Mornago ha invece ottenuto 916 voti ovvero il 37,5%.

Le preferenze

Bea 57

Bigarella 161

Caruggi 49

Giotta 76

Gisella 55

Marcolli 72

Pagliarin 16

Pettenuzzo 39

Romano 48

Rossi 13

Seletti 29

Siviero 10

Biondaro 103

Candore 30

Dalla Pria 25

Dani 16

daverio 35

Laurito 17

Marcolli 46

Pellizzaro 11

Raschi 21

Rossini 18

Telesca 19

Tozzo 31