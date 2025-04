A Materia nasce una comunità energetica rinnovabile

Materia si trasforma in energia: attorno alla nuova casa di VareseNews nasce infatti una comunità energetica rinnovabile (Cer), ovvero una realtà aperta a privati cittadini e imprese che si impegnano a produrre e a consumare energia a chilometro zero. Il progetto, aperto alle persone e alle attività che risiedono nei comuni di Brunello, Castronno, Mornago (in particolare nelle frazioni di Crugnola, Montonate e Vinago) e Sumirago, sarà presentato nella serata di lunedì 26 maggio alle 21:00 a Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno.

La comunità energetica rinnovabile Materia, questo il nome scelto, è promossa da VareseNews e dalle quattro amministrazioni comunali ed avrà la forma dell’associazione non riconosciuta. Questo significa che il contributo di 13 centesimi al kWh riconosciuto dal Gse per l’energia prodotta e consumata all’interno della Cer non potrà essere redistribuito ai soci. Ma dovrà essere destinato a progetti che abbiano una ricaduta sul territorio: ad esempio erogando contributi alle famiglie, segnalate dai servizi sociali, che faticano a pagare le bollette. O installando colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Sono tre le modalità di adesione: intanto è possibile aderire come produttori. Può farlo, però, solo chi ancora non abbia costruito un impianto fotovoltaico. Con questa modalità, l’energia prodotta e non consumata sarà ceduta ai consumatori della Cer. Questi ultimi rappresentano la seconda figura possibile: sono aziende o privati che non hanno un impianto ma si impegnano a consumare l’energia prodotta dalla comunità energetica. Infine c’è la figura dei prosumer: soggetti che hanno un impianto fotovoltaico e che, per completare il proprio fabbisogno, consumano l’energia di Materia.

A chiarire tutti i dettagli tecnici, durante la serata, saranno i tecnici di Aria, azienda regionale incaricata di affiancare i soggetti impegnati nella costituzione delle comunità energetiche. Presenti, ovviamente, anche i sindaci dei comuni interessati, che spiegheranno ai cittadini perché hanno scelto di aderire al progetto.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita, previa registrazione a QUESTO LINK.

Foto di Maria Godfrida da Pixabay