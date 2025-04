Lavori di sistemazione nei cimiteri di Crugnola, Montonate e Mornago

Avviati recentemente diversi importanti lavori di sistemazione presso i cimiteri del Comune di Mornago. In particolare, modo presso il cimitero di Crugnola si sta realizzando il consolidamento del muro di recinzione mediante la posa in opera di una struttura in “corten”. Questi interventi mirano a migliorare anche l’estetica del sito, garantendo un ambiente più curato e rispettoso per i visitatori.

Parallelamente a questo intervento, anche il cimitero di Montonate ha subito un restyling significativo. Le opere di rinnovamento includono la manutenzione delle strutture esistenti nonché il consolidamento delle mura perimetrale del sito, preservando le strutture dal logorio dettato dagli agenti atmosferici.

Per quanto riguarda il cimitero di Mornago, si sta realizzando un nuovo campo attrezzato per le tumulazioni a terra. Inoltre, è prevista a breve la costruzione di nuovi loculi, che offriranno ulteriori opzioni di sepoltura per i residenti. Oltre a questi interventi, saranno sistemati anche i manufatti esistenti e migliorata la cura del verde e degli spazi interni. Il costo totale degli interventi previsti per tutti i cimiteri sfiorerà circa i 300.000 euro.