Diamo “un calcetto alla disabilità”: a Varese due giorni di divertimento e inclusività

Mercoledì 19 giugno all’Oratorio San Vittore di Varese si terrà il torneo di calcio balilla diamo “un calcetto alla disabilità”, con l’obbiettivo di sensibilizzare sul concetto di inclusività.

«Si vuole realizzare una seconda opportunità di formazione, incontro, gioco fra generazioni e diverse abilità rispettando le capacità di ogni concorrente attraverso dispositivi di compensazione e di accrescimento quali: biliardini adattati, palline sonore, occhiali annebbiati, cuffie isolanti e carrozzine» spiegano gli organizzatori.

Lunedì 17 dalle ore 15 alle 18.30 ci sarà una giornata di allenamento mentre il torneo vero e proprio si svolgerà due giorni dopo, sempre dalle 15 alle 18.30.

All’evento parteciperà il presidente della Fpicb Francesco Bonanno nonché 9 volte campione del mondo di Calcio Balilla Paraolimpico.

Saranno presenti e parteciparanno anche i presidenti delle altre associazioni partner: Spazio Happiness, i presidenti della Fpicb e Polha i quali hanno prestato i due tavoli da gioco, cisv, Donatori del tempo che presterà le carrozzine di compensazione e il Gs Ens Varese che durante la pausa con merenda presenterà la Lis Lingua dei segni italiana con l’appoggio di un interprete per renderla accessibile a chi non vede.

Inoltre si utilizzerà una innovativa pallina sonora, inventata in gemellaggio fra le ditte Lupo Sport di Malnate e la Tecnocreazioni di Massa, che è visualizzatile in azione da chi non vede o vede poco.

In palio per i partecipanti ci saranno, oltre alle medaglie Fpicb, premi speciali offerti fai commercianti di Varese.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’associazione civica “Varese Praticittà” in collaborazione con lo Spazio Happiness della Pastorale Giovanile e diverse realtà associative sportive di persone con disabilità e giovani adolescenti, nonché patrocinata dal Panathlon Club Varese. Le iscrizioni sono gratuite e l’evento è aperto sia per coloro che vorranno partecipare ma anche per chi vorrà solamente assistere o passare una giornata di spensierata inclusione.