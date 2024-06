Domenica a Villa Recalcati di Varese si celebra la storia della velocità con una giornata di eventi e festa

Una giornata imperdibile per gli appassionati di automobilismo si terrà domenica 30 giugno 2024 a Villa Recalcati, piazza Libertà a Varese, organizzata da Gandini Active Group.

L’evento, intitolato “Storia della velocità..un’emozione in Villa Recalcati“, promette di offrire un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i visitatori. L’ingresso è libero, rendendo questo appuntamento accessibile a chiunque desideri partecipare.

Programma della giornata del 30 giugno

Mattina

Ore 11:00 – Apertura dell’evento

Biagio Maglienti, noto giornalista di SKY, inaugurerà la giornata con una presentazione intitolata “Il paddock della F1 sotto un’altra prospettiva”. Sarà un’opportunità per esplorare il mondo della Formula 1 da un angolo inedito e affascinante.

Esposizione

Sarà allestita una straordinaria esposizione di distributori storici di benzina e gas, curata dal Museo Fisogni.

Inoltre, gli appassionati di auto storiche potranno ammirare le vetture di Formula 1 che hanno partecipato al Gran Premio Storico di Montecarlo 2024, con auto iconiche di piloti leggendari come Riccardo Patrese, Alan Jones e Graham Hill.

Special guest dell’esposizione sarà la Maserati di Gigi Villoresi.

Ore 11:30 – Incontro con il mondo ACI

Un momento dedicato alla scoperta delle attività e delle iniziative dell’Automobile Club d’Italia.

Ore 12:00 – Progetto Sicurezza stradale

Un intervento educativo a cura dell’Istituto Falcone, focalizzato sull’importanza della sicurezza stradale.

Ore 12:30 – Mauro Raccanello

Un incontro con Mauro Raccanello, varesino molto amato da Enzo Ferrari, che condividerà aneddoti e storie della sua carriera.

Pomeriggio

Ore 14:00 – Incontro con gli esperti

Franco Fraquelli, esperto di Formula 1, e l’Avv. Nicola Sculco, proprietario delle vetture in esposizione, discuteranno di motori e storia della F1.

Ore 15:00 – Proiezione del Gran Premio d’Austria 2024

In sala conferenze sarà trasmesso il Gran Premio d’Austria 2024 di F1, un’occasione per vivere l’emozione della gara in tempo reale.

Ore 15:30 / 16:30 – La Formula 1 d’epoca

Valerio Villoresi e Vittorio Piaggi presenteranno “Quello strano incontro: Gigi e Gimax”, raccontando storie e aneddoti sui piloti Gigi Villoresi e Carlo Franchi.

Sera

Ore 17:30 – Elezione Miss A8cento

Nello splendido parco di Villa Recalcati, Eugenio Barbaresco curerà l’elezione di Miss A8cento.

Ore 18:00 – Sfilata di Moda

La Maison Gian Vargian-Varese presenterà una sfilata di moda, aggiungendo un tocco di eleganza alla giornata.

Ore 19:00 – Aperitivo riservato agli invitati

Un momento di relax e socializzazione per chiudere la giornata in bellezza.

Ore 20:00 – Fine evento