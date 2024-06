Adiuvare, acronimo di Associazione Diabetici Uniti Varese ODV, nasce nel 2011 da genitori con figli affetti da diabete di tipo 1 e giovani adulti con diabete. L’associazione collabora e supporta l’ambulatorio pediatrico diabetologico dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese.

Si parla spesso di diabete di tipo 2, ma il diabete di tipo 1 che cos’è?

Il diabete mellito tipo 1 – spiega il Presidente Athos Campigotto – è una malattia cronica causata dalla distruzione da parte del sistema immunitario delle cellule del pancreas che producono insulina (beta cellule) e obbliga i pazienti ad iniettarsi l’insulina e gestire la glicemia (glucosio nel sangue) 24 ore su 24, per tutta la vita!

Fondamentale è sensibilizzare la popolazione riguardo la diagnosi precoce del diabete tipo 1 e la prevenzione della chetoacidosi diabetica, una complicanza acuta del diabete tipo 1 che può portare al coma e al decesso. I principali sintomi premonitori del diabete di tipo 1 sono: poliuria (tanta pipì), polidipsia (sete irrefrenabile), stanchezza cronica e dimagrimento.

Grazie alle preziose donazioni del 5×1000 degli scorsi anni, sono stati avviati progetti fondamentali per il benessere dei giovani malati e delle loro famiglie:

“Nutri-Mente” , in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli, in cui dietista e psicologa completano il team di cura.

in cui bimbi e adolescenti imparano a governare la malattia in modo autonomo, con il coinvolgimento di specialisti e volontari, condividendo situazioni, paure e difficoltà, per raggiungere una piena autonomia.

Qual è l’obiettivo di quest’anno?

Le donazioni del 5×1000 del 2024 permetteranno di rafforzare l’assistenza psicologica con l’assunzione di un’ulteriore professionista – specifica Campigotto – poiché non sempre i ragazzi e le loro famiglie riescono a farcela da soli. Ogni fascia di età ha esigenze ben definite che devono essere accolte e supportate per costruire una nuova quotidianità, non diabete-centrica, ma piena e soddisfacente nonostante il diabete.

Chi desidera aiutare gratuitamente piccoli e grandi con diabete di tipo 1 tramite il 5×1000, può inserire nello spazio dedicato della dichiarazione dei redditi il codice fiscale Adiuvare 95072280126.

Per informazioni, contattare l’associazione su www.adiuvare.it