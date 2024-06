Due serate di grande jazz con il We Kids Quintet il 3 e 4 luglio a Gemonio e Busto Arsizio

Doppio concerto in Provincia di Varese della formazione fondata dal batterista e compositore Stefano Bagnoli nell’ambito delle rassegne JAZZaltro Giovani e New Generation

Doppio (e ravvicinato) appuntamento con il jazz del We Kids Quintet: la formazione guidata dal batterista e compositore Stefano Bagnoli e completata da quattro giovani talenti della scena italiana (Giuseppe Vitale al pianoforte, Stefano Zambon al contrabbasso e i gemelli Matteo e Giovanni Cutello rispettivamente alla tromba e al sax) si esibirà mercoledì 3 luglio a Gemonio, in provincia di Varese (Museo Civico Floriano Bodini, via Marsala 11, ore 21), e il giorno dopo, giovedì 4 luglio, a Busto Arsizio (Va), a Villa Ottolini (via Alessandro Volta 4, ore 21; in caso di maltempo, l’evento si terrà in Sala Pro Busto).

I due concerti, entrambi a ingresso libero con libera donazione, fanno parte delle rassegne JAZZaltro Giovani e New Generation, organizzate da Abeat Records e Area 101 e realizzate con il sostegno del MiC e della SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, ideato per lanciare e valorizzare gli artisti Under 35. Proprio come fa da anni Stefano Bagnoli, grande maestro delle arti percussive e noto nel mondo del jazz con il soprannome di “The Brushman” per la sua abilità nell’utilizzo delle spazzole.

Nel progetto We Kids Quintet, infatti, il fondatore del gruppo si mette al servizio, per così dire, di musicisti molto più giovani di lui con ottimi risultati: la maturità stilistica e le notevoli doti tecniche di Giuseppe Vitale, Stefano Zambon, Matteo e Giovanni Cutello lasciano senza fiato, mentre la maestria di Bagnoli fa da sicuro baricentro in esecuzioni di pezzi che uniscono tradizione, modernità e dinamicità. Nel 2020, il quintetto ha pubblicato un disco omonimo per l’etichetta Abeat Records che ha riscosso recensioni lusinghiere da parte della critica specializzata.