Due sposi varesini a Quattro Matrimoni

C’è anche una sposa varesina tra le quattro concorrenti dell’ultima puntata di Quattro Matrimoni. Daniela Graniero e suo marito Alessandro Ferrero hanno infatti deciso di condividere il loro giorno speciale con le telecamere del noto programma televisivo condotto da Costantino Della Gherardesca in onda da domenica 23 giugno su Sky e disponibile anche su Now Tv e Tv8.

Daniela e Alessandro hanno festeggiato il loro matrimonio a Villa Ghiringhelli ad Azzate nell’agosto del 2023. Una bella giornata all’insegna del divertimento, organizzata come un vero e proprio spettacolo, con tanto di ballerini “nascosti” tra gli invitati pronti a dare il via alle loro esibizioni al momento giusto.

«Prima dell’inizio della festa – racconta Daniela – ci hanno fatto indossare dei microfoni, in modo da registrarci durante tutta la celebrazione, dopodiché gli operatori del programma hanno filmato e registrato la festa nel corso dell’intera giornata. Siamo rimasti stupiti dalla loro organizzazione. Non ci siamo neppure accorti della loro presenza durante la festa. Sono davvero molto bravi».

Nella puntata, anche alla città di Varese ha avuto in piccolo ruolo da protagonista. Infatti, le immagini che accompagnano la presentazione di Daniela e Alessandro sono state girate il giorno prima del loro matrimonio all’interno del salone di Daniela in via Orrigoni, tra le vie del centro di Varese e lungo Corso Matteotti.

Come previsto dalla trasmissione, Daniela ha poi partecipato anche ai matrimoni delle altre due spose e dello sposo: che si sono svolte rispettivamente in zona Castelli Romani, a Pavia e a Modena. Anche questa volta, le spose non si sono risparmiate nei commenti riguardo le scelte prese dalle altre sfidanti: pronte a sottolineare tutti gli aspetti delle feste che sono piaciuti e (soprattutto) quelli che le hanno convinte di meno. Gli appassionati del programma non rimarranno delusi.

«Alla fine – racconta Daniela – partecipare a Quattro Matrimoni è stato più impegnativo di quanto mi sarei aspettata. Bisogna trascorrere molto tempo lontano da casa e dal lavoro e non sempre è facile trovare un modo per conciliare gli impegni di tutte le spose; ma è stata comunque un’esperienza bella e divertente».